Die Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Handwerk im Monat Juli 2020

.

30-jähriges Bestehen

Autohaus Babelsberg GmbH & Co.KG, Potsdam, 1. Juli

Gefa Gebäudereinigung GmbH, Falkensee, 1. Juli

HKR Raumausstattung GmbH, Stahnsdorf, 1. Juli

HVT Haus- und Versorgungstechnik GmbH, Potsdam, 1. Juli

Orthopädieschuhtechnik GmbH, Birkenwerder, 1. Juli

Friseurmeisterin Gloria Hensel, 16727 Velten am 1. Juli

Elektroinstallateurmeister Frank Thiede, Oranienburg am 1. Juli

Bäckerei Meier, Inh. Christian Biermordt, Bad Belzig OT Groß Briesen, 1. Juli

Elektroinstallationsmeister Torsten Wendt, Brück, 1. Juli

Installateur- und Heizungsbauermeister Wolf-Rüdiger Jeske, Kloster Lehnin, 1. Juli

Märkisches Autohaus GmbH, Bad Belzig, 1. Juli

Elektro Brandenburg/Havel GmbH, Brandenburg, 1. Juli

Elektroinstallationen Dipl.-Ing. Wilfried Meier, Golzow, 1. Juli

Hüffermann Transportsysteme GmbH, Neustadt/D., 1. Juli

Kosmetikermeisterin Anette Zimmermann, Mahlow, 1. Juli

Bartling Landtechnik GmbH, Hohenseefeld, 1. Juli

Benisch & Tiede – Reifenservice OHG Herrn Bodo Zühlke, Ludwigsfelde, 1. Juli

Dach-Instand GmbH, Ludwigsfelde, 1. Juli

Theaterkostümnäherei Dagmar Bernütz, Luckenwalde, 1. Juli

Elektrotechniker Dieter Braun, Luckenwalde, 1. Juli

Malermeister Dieter Morenga, Marzahna, 1. Juli

Elektroinstallateurmeister Hans-Joachim Schemmel, Luckenwalde, 1. Juli

Uhrmachermeister Heiko Hasenpusch, Jüterbog, 1. Juli

Elektrotechniker Jens-Uwe Hochmal, Luckenwalde, 1. Juli

Luckenwalder Bautischler GmbH, Luckenwalde, 1. Juli

Luckenwalder Dachdecker, Isolier & Gerüstbau GmbH, Luckenwalde, 1. Juli

Malermeister Thomas Pietsch, Dahme/Mark, 1. Juli

ELFA Elektrotechnik GmbH, Falkensee, 1. Juli

K & K Elektrotechnik GmbH, Luckenwalde, 1. Juli

Elektroservice Manfred Unger GmbH, Stahnsdorf, 2. Juli

Dachdeckerei Andreas Alber GmbH, Hohen Neuendorf, 2. Juli

Marchtaler Haustechnik Elektro- Sanitär GmbH, Potsdam. 2. Juli

Friseurmeisterin Kordula Knop, Hennigsdorf, 2. Juli

Stadtwerke Neuruppin GmbH, Neuruppin, 2. Juli

Autohaus Schmidt GmbH, Hennigsdorf, 2. Juli

Autohaus Kelch GmbH & Co. KG, Neuruppin, 2. Juli

Harald Bruhns GmbH, Karstädt, 9. Juli

Friseurmeisterin Sigrid Wenzel, Luckenwalde, 10. Juli

Maurermeister Norbert Steiber, Wittenberge, 15. Juli

Langenlipsdorfer-Fläming-Bau-GmbH, Niedergörsdorf, 16. Juli

Glasbläser und Glasapparatebauer Toni Rentsch, Trebbin, 20. Juli

35-jähriges Bestehen

Schlossermeister Jürgen Hintze, Zossen, 1. Juli

Steinmetzmeister Rudolf Lorke, Luckenwalde, 1. Juli

55-jähriges Bestehen

Klaus Düpow Meisterbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik, Lenzen, 1. Juli

Meisterjubiläen

25 Jahre Meister

Metallbauermeister Karsten Wolf, Werder (Potsdam), 3. Juli

Elektroinstallateurmeister Jürgen Priegnitz, Mahlow, 6. Juli

Gas- und Wasserinstallateuermeister Timo Bär, Jüterbog, 11. Juli

Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Andreas Strauch, Langen, 26. Juli

30 Jahre Meister

Kraftfahrzeugmechanikermeister Manfred Ladhoff, Meyenburg, 6. Juli

Tischlermeister Hans Höfler, Teltow, 13. Juli

Karosseriebauermeister Carsten Klawe, Oranienburg, 15. Juli

Fleischermeister Klaus Göres, Baruth, 15. Juli

Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Rainer Voigt, Neuruppin, 20. Juli

Karosserie- und Fahrzeugbauermeister Bernd Michael, Trebbin, 22. Juli

Installateur- und Heizungsbauermeister Wilfried Beelitz, Mühlenfließ, 23. Juli

Zimmerermeister Martin Möller, Trebbin OT Glau, 23. Juli

Elektrotechnikermeister Torsten Kerth, Zossen, 24. Juli

Klempner- und Installateurmeister Jörg Seiler, Werder/Havel, 26. Juli

Elektroinstallateurmeister Christian Rohde, 27. Juli

Installateurmeister Klaus Freund, Falkensee, 30. Juli

Schlosser- und Schmiedemeister Jürgen Brehm, Neuruppin, 31. Juli

35 Jahre Meister

Bau- und Möbeltischlermeister Rainer Güntheroth, Herzog (Mark), 19. Juni

40 Jahre Meister

Schlosser- und Schmiedemeister Martin Draschanowski, Zehdenick, 1. Juli

Schlosser- und Schmiedemeister Karl Kühn, Bad Belzig, 1. Juli

Elektroinstallateurmeister Jürgen Zachries, Wusterwitz, 30. Juli

50 Jahre Meister

Informationstechnikermeister Dieter Kühnhold, Ludwigsfelde, 7. Juli

55 Jahre Meister

Schmiedemeister Wilfried Frank, Oberkrämer OT Vehlefanz, 7. Juli

