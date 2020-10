Die Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Handwerk im Monat November 2020

.

30-jähriges Bestehen

Autoservice Karl-Heinz Behrendt, Potsdam,1. November

SP: Hahn Electronic, Wittstock, 1. November

König Automobile Glindow GmbH, Werder (Havel), OT Glindow 1. November

Elektroinstallationen Jörg Rauschnick, Velten, 1. November

AutoService Harlos, Neuruppin, 1. November

Autohaus Zossen GmbH, Zossen, 1. November

Schlüsseldienst Eberhard Letzel, Jüterbog, 1. November

Bauwerkstrockenlegung Ingo Koch, Am Mellensee, OT Gadsdorf, 1. November

Autohaus Schäm Inh. Manfred Schäm, Zossen, 1. November

Fußpflege und Kosmetik Marina Hager, Am Mellensee, 1. November

Baubetrieb Klaus Darlong, Premnitz, 1. November

35-jähriges Bestehen

Glaserei Dommnich, Groß Kreutz, 1. November

50-jähriges Bestehen

Fleischerei Riek, Potsdam, 1. November

Bäckerei-Konditorei Maschitzki, Falkensee, 11. November

75-jähriges Bestehen

Bäckerei und Konditorei Schröter, Potsdam, 3. November

180-jähriges Bestehen

Heizung-Sanitär Timo Bär, Jüterbog, 1. November

Meister

25 Jahre Meister

Konditormeisterin Doreen Heuer, Golzow, 2. November

Tischlermeister Olaf Jäger, Brandenburg an der Havel, 4. November

Gas- und Wasserinstallateurmeister Andreas Rösler, Pritzwalk, 4. November

Tischlermeister Manfred Neumann, Neuruppin, OT Alt Ruppin, 4. November

Kraftfahrzeugmechanikermeister Andreas Zöpke, Gransee, 18. November

Karosserie- und Fahrzeugbaumechanikermeister Lars Fleischer, Potsdam, 18. November

Metallbauermeister Manfred Weiß, Bad Belzig, 21. November

Gas- und Wasserinstallateurmeister Sylvio Graf, Wittenberge, 25. November

Augenoptikermeisterin Annett Simoneit, Zossen, 27. November

Elektrotechnikermeister Thomas Kneller, Beelitz, 29. November

Elektroinstallateurmeister Jens Neumann, Hohen Neuendorf, 29. November

Kraftfahrzeugelektrikermeister Peter Schumann, Pritzwalk, 29. November

Elektroinstallateurmeister Olaf Wendel, Luckenwalde OT Kolzenburg, 29. November

30 Jahre Meister

Galvaniseurmeister Christian Peckel, Jüterbog, 2. November

Fleischermeister Andreas Riek, Potsdam, 12. November

50 Jahre Meister

Konditormeister Erich Schröter, Potsdam, 17. November

Elektroinstallateurmeister Erich Lange, Hohen Neuendorf, 19. November

60 Jahre Meister

Orthopädiemechanikermeister Georg Friedenberger, Rathenow, 8. November

