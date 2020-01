Die Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Handwerk im Monat Februar 2020

Betriebsjubiläen

30-jähriges Bestehen

PROFIL Innenausbau & Tischlerei GbR, Schwielowsee, 1. Februar

Friseurmeisterin Silvia Ebert, Bergfelde, 1. Februar

Klempner- und Installateurmeister Klaus Patzelt, Mahlow, 5. Februar

Uhrmachermeister Ulrich Schumann, Luckenwalde 13. Februar

Stöckl Glas- & Gebäudereinigung GmbH, Alt Ruppin, 20. Februar

Rundfunkmechanikermeister John Osterman, Jüterbog, 27. Februar

40-jähriges Bestehen

Wolfgang Engelke Lino Engelke GbR, Wildenbruch, 1. Februar

110-jähriges Bestehen

110 Jahre Metallbau Wüst, Pritzwalk, 1. Februar

Meisterjubiläen

25 Jahre Meister

Fliesen-, Platten- und Mosaiklegermeister Mario Tege, Oranienburg, 7. Februar

Konditormeister Harald Woyth, Oranienburg, 9. Februar

Elektroinstallateurmeister Bernd Rieck, Stahnsdorf, 23. Februar

Radio- und Fernsehtechnikermeister Georg Hoffmann, Jüterbog, 24. Februar

Tischlermeister Ralf Münder, Bad Belzig, am 25. Februar

Tischlermeister Uwe Oppermann, 25. Februar

Tischlermeister René Rotter, Oranienburg, 25. Februar

40 Jahre Meister

Elektromechanik- und Schlossermeister Lothar Kunkel, Bergfelde, 20. Februar

45 Jahre Meister

Maschinenbaumeister, Helmut Müller, Nuthetal, 14. Februar

Schlossermeister Wolfgang Krause, Stahnsdorf, 14. Februar

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de