Die Handwerkskammer Potsdam informiert zu Jubiläen im Handwerk im Monat März 2020

25-jähriges Bestehen

Richard Lanski Nachfolger GmbH, Falkensee, 1. März

30-jähriges Bestehen

Tischlerei Norbert Fischer, Schildow, 1. März

Werner Platz Heizung- und Sanitärinstallation, Potsdam, 1. März

Rohr-und Fassadenreinigung Hans-Jürgen Otto, Jüterbog, 1. März

Montagefachbetrieb Werner Rausch, Rheinsberg OT Kagar, 1. März

Rohr-und Fassadenreiniger Hans-Jürgen Otto, Jüterbog, 1. März

Baufirma Klaus Wegert, Schönwalde-Glien, 1. März

Rundfunkmechanikermeister John Osterman, Jüterbog, 1. März

Uhrmachermeister Ulrich Schumann, Luckenwalde, 1. März

Karstedt & Hahn GmbH, Matthias Karstedt, Potsdam, 27. März

Uwe Henning Reinigungsservice, Nuthetal OT Saarmund, 26. März

100-jähriges Bestehen

Landfleischerei & Partyservice Woite GbR, Volkmar und Stefan Woite, 31. März

Meisterjubiläen

25 Jahre Meister

Friseurmeisterin Kathrin Sasse, Brandenburg, 8. März

Friseurmeisterin Dieka Werder, Kremmen , 9. März

Elektroinstallateurmeister Gerd Peukert, Trebbin, 16. März

Elektroinstallateurmeister Ulf Bolduan, Heiligengrabe, 17. März

Obermeister Kraftfahrzeugmechanikermeister Mathias Hein, Karstädt, 24. März

Kraftfahrzeugtechnikermeister Thomas Lemm, Bad Wilsnack, 24. März

30 Jahre Meister

Maschinenbaumechanikermeister Fred Freund, Michendorf, 1. März

Kfz.-Mechanikermeister Norbert Guhde, Blankenfelde-Mahlow, 30. März

40 Jahre Meister

Kfz-Elektriker-und Mechanikermeister Reinhard Blaschek, Am Mellensee OT Sperrenberg, 21. März

RFT-Mechanikermeister Klaus Schliebner, Luckenwalde, 25. März

60 Jahre Meister

Maschinenbaumechanikermeister Karl-Heinz Kohne, Velten, 9. März

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.400 Mitgliedsbetrieben und ihren mehr als 70.500 Beschäftigten in über 150 Gewerken.

Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen. Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.

Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.

www.hwk-potsdam.de