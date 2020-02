Die hardwaregestützten Sicherheitsfunktionen von HP

Eine ausfallsichere und stabile IT ist in Zeiten der Digitalisierung für die meisten Unternehmen überlebenswichtig. Notebooks müssen heute perfekt funktionieren, wenn es um die Bedürfnisse anspruchsvoller Businesskunden geht. Daher legt HP mit seiner Notebook-Serie EliteBook höchsten Wert auf hardwaregestützte Ausfallsicherheit und auf Sicherheitsfunktionen. Auch die rund um das Betriebssystem entwickelten Schutzebenen sorgen für proaktiven Schutz und für eine rasche Wiederherstellung im Falle einer Sicherheitsverletzung.

Die wichtigsten Security-Funktionen im Überblick:

? Mehr Privatsphäre mit HP-Privacy-Camera

Erpressungen über die Webcam des eigenen PCs kommen leider immer wieder vor. Damit das technisch erst gar nicht möglich wird, bietet HP-Privacy-Camera einen physischen Verschluss als sicheren Schutz vor unerwünschten Blicken. So teilt man nur das, was man auch teilen möchte und muss keine Sorgen vor Verletzungen der Privatsphäre haben.

? Sicher anmelden mit HP-Multi-Factor-Authenticate

Zum Schutz des Netzwerks und VPN vor unberechtigten Zugriffen gibt es bei der Anmeldung bis zu drei Authentifizierungsfaktoren wie etwa eine IR-Kamera für die Gesichtserkennung und einen optionalen Fingerabdruckleser. Ergänzt werden diese durch bewährte und zuverlässige Sicherheitsrichtlinien.

? Proaktiver Schutz mit HP-Sure-View-Gen

Der optionale, integrierte Blickschutz bewahrt den User vor neugierigen Blicken. Ein Knopfdruck reicht und schon wird der Monitor für alle um Sie herum unlesbar. Der proaktive Schutz begrenzt den Sichtwinkel, sodass nur der Anwender selbst direkt vor dem Bildschirm die Inhalte erkennen kann. Das ermöglicht etwa im Flugzeug oder in der Bahn die Arbeit an vertraulichen Dokumenten, die der Sitznachbar nicht mitlesen kann.

? HP-Sure-Sense: eine intelligente Waffe gegen Bedrohungen

Herkömmlicher Virenschutz ist mit den unzähligen Malware-Varianten, die Tag für Tag neu entstehen, oft überfordert. HP-Sure-Sense geht hier neue Wege: Fortschrittliche neuronale Netzwerke und Deep-Learning-Algorithmen erkennen Malware instinktiv und schützen so auch vor noch völlig unbekannten Attacken. Der proaktive Schutz erfolgt in Echtzeit und ohne Einschränkung des Arbeitstempos des Geräts.

? Sicheres Surfen im Internet mit HP-Sure-Click

HP-Sure-Click schützt vor webbasierten Sicherheitsbedrohungen. Sie bewahrt vor Malware, die Mitarbeiter über den Browser versehentlich aus dem Internet herunterladen. In der Praxis bedeutet das einen sicheren Schutz des PC vor Bedrohungen von Websites und von schreibgeschützten Microsoft PDF- sowie Office-Anhängen. Das nimmt die Verantwortung weg vom Anwender, der oft nur schwer zwischen einer sicheren und einer unsicheren Seite differenzieren kann und überträgt diese auf die Technik. Sobald ein Nutzer via Chrome oder Internet Explorer ins Web geht, startet verlässlich HP-Sure-Click und generiert zum Beispiel eine isolierte, hardwaregestützte Sitzung. Das verhindert im Fall des Falles die Infizierung des Systems oder anderer Seiten.

? HP-Endpoint-Security-Controller gibt Malware keine Chance

Der HP-Endpoint-Security-Controller sorgt dafür, dass Malware machtlos wird. Er ist kryptografisch geschützt und physisch isoliert. Das erlaubt die hardwaregestützte Ausfallsicherheit für wichtige Sicherheitsfunktionen wie HP-Sure-Run, HP-Sure-Start und HP-Sure-Recover.

? HP-Sure-Start: automatisch wieder fit nach Firmware-Attacken

Firmware-Angriffe sind eine massive Bedrohung und können den PC völlig zerstören. Das weltweit einzige und erste BIOS mit automatischer Fehlerbehebung schützt davor zuverlässig. HP-Sure-Start sorgt dafür, dass nach Beschädigungen oder Angriffen das BIOS automatisch wiederhergestellt wird. Die Sorge vor aggressiver LoJax-Malware, die Millionen Notebooks bedroht und vor anderen BIOS-/UEFI-Attacken gehört damit der Vergangenheit an.

? HP-Sure-Run: sicherer Schutz ohne Unterbrechungen

Der kritische Schutz ohne Unterbrechungen ist essenziell für die IT-Sicherheit. Wollen Angreifer die Kontrolle über den PC gewinnen, müssen sie in einem ersten Schritt dessen Schutzwall überwinden. HP-Sure-Run beugt nicht erwünschten Modifikationen der Sicherheitseinstellungen vor und sorgt dafür, dass wichtige Sicherheitsvorkehrungen verlässlich funktionieren.

? HP-Sure-Recover für die rasche Wiederherstellung

HP-Sure-Recover sorgt für eine sichere, automatisierte und schnelle Wiederherstellung des Betriebssystems. Das Ganze läuft über die Netzwerkverbindung, was die Ausfallzeit deutlich verringert und die schnelle Wiederaufnahme des Business erlaubt. Die Funktionalität gibt es alternativ auch ohne Netzwerkverbindung: HP-Sure-Recover mit Embedded Reimaging erlaubt die Wiederherstellung des Betriebs zu jeder Zeit und an jedem Ort.

Fazit:

HP EliteBook gilt mit gutem Grund als weltweit sicherste PC-Serie. Die Security-Features basieren auf erstklassiger menschlicher und künstlicher Intelligenz und bilden einen umfassenden Schutz vor Bedrohungen. Das erlaubt, Angriffen und Hackern stets einen Schritt voraus zu sein. Proaktiver Schutz ist hier weit mehr als ein Schlagwort. Die umfangreichen Sicherheitsfunktionen schützen vor Cyberangriffen und stellen das System wieder her, noch bevor eine Attacke zum Problem wird.

