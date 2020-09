Die Hauptstadt als Spielfeld: Teamevent in Berlin

Berlin. In vielen Unternehmen der Bundeshauptstadt ist der Herbst der Zeitpunkt eines Neuanfangs: Die Urlaubszeit ist zu Ende, neue Mitarbeiter begehen ihren ersten Arbeitstag und der aktuelle Jahrgang an Auszubildenden startet ins erste Lehrjahr. Viele neue Gesichter also und eine ganz neue Dynamik in der Firma! Um diese gleich von Anfang an in die richtige Richtung zu lenken, empfehlen Fachleute die Durchführung von professionellen Teamevents.

Bei einem solchen Teamevent in Berlin ist es von Bedeutung, dass die Mitarbeiter aus ihrem Arbeitsalltag herausgeholt werden und sich abseits von Hierarchien und Abteilungsschranken kennenlernen können. Je spielerischer, je unterhaltsamer dies geschieht, umso größer ist der Erfolg hinsichtlich Teambuilding und Betriebsatmosphäre. Besondere Effizienz beweist dieses Tool des Teamevents, wenn die Teilnehmer in ihren individuellen Stärken herausgefordert werden. Gerade dann, wenn der Einzelne mit Softskills in der Gruppe glänzt, die er am Schreibtisch oder in der Werkshalle weniger einbringen kann. Das Teamevent sorgt auf diese Weise dafür, dass die Mitarbeiter Vorzüge aneinander entdecken, die auch das künftige Teamwork fördern können. Berliner Teamevents können also mehr, als einfach nur vom Alltag abschalten zu lassen – sofern sie von erfahrenen Anbietern durchgeführt werden.

Die Profis in Sachen Teamevents

Die Firma CityHunters ist ein solch erfahrener Anbieter von Teamevents in Berlin. In mehr als zehn Jahren seit Gründung hat das Unternehmen über 100.000 Arbeitnehmern und Führungskräften dabei geholfen, die Stärken im Team zu entdecken und zu kanalisieren. Die Methode: spannende und mannigfaltige Teamchallenges in Form interaktiver Stadtrallyes. “Bei unseren Teamevents schicken wir unsere Teilnehmer für gut drei Stunden durch das Herz Berlins. Vorher teilen wir sie in Kleingruppen auf, die an den unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten abwechslungsreiche Aufgaben absolvieren – und viele motivierende Punkte sammeln!”, erläutert Geschäftsführer Daniel Sekula das Konzept. Und man möchte ihm beipflichten: Berlin mit seinen zahllosen Hotspots zwischen Siegessäule und Brandenburger Tor, Reichstag und Alexanderplatz besitzt eine Strahlkraft weit über die Hauptstadt hinaus. Kann es also ein faszinierendes Spielfeld für ein Teamevent geben als Berlin?

Hinsichtlich des Produktportfolios sind die CityHunters breit aufgestellt, wie Sekulas Partner C.-Philipp Steiner erläutert: “Wir halten CityHunters Veranstaltungen für jedes Budget und für jede Teilnehmeranzahl bereit. Von der Schnitzeljagd mit Stadtplan und Kompass bis hin zum multimedialen Tablet-Erlebnis ist bei unseren Teamevents alles dabei.” Darüber hinaus wählen die Kunden selbst, ob sie bei ihrem Berliner Teamevent den Fokus auf Stadtentdeckung legen oder in ausgetüftelte Stories eintauchen möchten: “Beim klassischen Geocaching oder der iPad-Rallye knacken unsere Teams Rätsel, die unmittelbar mit den Sehenswürdigkeiten zusammenhängen, vor denen sie stehen. In den Krimi-Varianten hingegen klären sie gemeinsam fiktive Kriminalfälle auf”, stellt Sekula die Bandbreite des Angebots an Teamevents in Berlin vor. Zu entdecken gibt es in beiden Varianten dieser Berliner Teamevents viel: die Stadt, die Mitarbeiter und nicht zuletzt sich selbst.

