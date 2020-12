Die Kaiserin Zetian und ihre Richtlinien für Beamte – Historischer Management-Ratgeber

Die Anfänge dieses interessanten Buches liegen fast fünfzig Jahre zurück. Der Autor war in den frühen 1970ern Teil einer Handvoll von Studenten der Sinologie an der Universität Hamburg, die in einem Fortgeschrittenenkurs in klassischer chinesischer Schriftsprache die „Richtlinien für Beamte“ der Kaiserin Zetian ins

Deutsche übersetzten. Diese Richtlinien sind ein Kleinod fernöstlicher Führungskunst – ein Management-Ratgeber, der sich an die Mitarbeiter richtet und ihnen aufzeigt, wie man den Chef zum Erfolg führt: Loyalität liegt im Widerspruch, nicht im Gehorsam! Die Kaiserin hielt ihr Werk für so grundlegend, dass sie es in das Curriculum für angehende Staatsdiener aufnehmen ließ, und in Japan hat es jahrhundertelang zur Erziehung von Prinzen und Shoguns gedient. Ihre Richtlinien geben auch Anlass, das überlieferte Bild von der Kaiserin zu überprüfen.

Die Leser lernen in „Die Kaiserin Zetian und ihre Richtlinien für Beamte“ von Jochen Degkwitz, dass dieses Werk leider nur eines der erhaltenen Werke der Kaiserin ist. Sie ließ laut dem Autor einen umfangreichen Corpus von Schriften verfassen für ein breit angelegtes Umerziehungsprojekt hin zu einem neuen Typus von professionellen Bürokraten. Die anderen Bücher aus diesem Projekt sind bedauerlicherweise nicht mehr vorhanden, doch die deutsche Übersetzung der Richtlinien für Beamte geben den Lesern einen interessanten Einblick in das Denken der Kaiserin.

