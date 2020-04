Die Klimafrage – Mehr Mut täte uns gut!

Der Autor zieht für seine Ausführungen sowohl wissenschaftliche Studien, als auch die Expertise des Weltklimarates heran. In diesem Zusammenhang unterzeichneten 195 Staaten das Pariser Klimaschutzabkommen. Lediglich drei Länder, die USA, Syrien und Nicaragua ratifizierten das Abkommen nicht.

Deutschland hat 2,5% des Volumens zu verantworten und in der Folge Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen. Der Autor geht der Frage nach, wie dies aktuell in den Sektoren Verkehr, Wärmegewinnung und Stromerzeugung umgesetzt wird und in der Zukunft weiter vorangetrieben werden kann. Hierfür ist ein radikaler Umbau in den Bereichen, in denen aktuell fossile Stoffe eingesetzt werden, nötig.

Das Buch richtet sich an interessierte Leser, die ihr Wissen über die Klimafrage erweitern wollen, um evtl. Fragen an die Politik besser formulieren zu können. Aber auch für Schüler bieten die Ausführungen Anregungen für die Berufswahl, denn mit der Herausforderung, die Ziele des Klimaschutzabkommens zu erfüllen, lassen sich vollkommen neue Berufszweige finden.

Der Autor Karl Leberl studierte Elektrotechnik an der TU in München und verfügt über ein solides technisches Basiswissen. Allerdings bezeichnet er sich selbst nicht als Experten, sondern als interessierten Laien. Insbesondere seit seinem Eintritt in den Ruhestand hat sich sein Wissen zu den Themen Klima, Verkehr, Energieerzeugung, Heizungssysteme sowie Grundlagenforschung erweitert.

