Die Lindner Hotels AG und das MICE Portal beschließen Partnerschaft im Tagungsmarkt

Die Hotelgruppe Lindner Hotels & Resorts kooperiert ab sofort mit dem Technologie-Anbieter MICE Portal (www.miceportal.com), um sich weiterhin als Premium-Marke im deutschen Tagungsmarkt zu positionieren.

Die Kooperation startet sofort und bezieht sich in erster Linie auf die Online-Distribution der vielseitigen Hotels, die im neu aufgestellten MICE Portal vertreten sind. Die Düsseldorfer Hotelgruppe wurde 1973 gegründet, seither familiengeführt unterhält sie aktuell 35 Hotels in mehreren europäischen Ländern. Hinzu kommen die neuen “me and all hotels”, die verstärkt auf die Themen Digitalisierung und Events setzen und die Gäste mit einer Open Lounge und vielen lokalen Partnern, den Local Heroes, überzeugen.

Alexandra Weber, Sales Director MICE bei Lindner, freut sich, weiterhin mit dem MICE Portal neue Kunden im Tagungsmarkt zu erschließen. ?Wir beobachten ganz genau, welche Vertriebskanäle zu uns passen. Im MICE Portal sehen wir einen weiteren Partner, mit dem wir auf Augenhöhe kooperieren. Wir freuen uns daher sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.?, erklärt Frau Weber.

Dabei geht das MICE Portal völlig neue Wege im Suchen und Finden von geeigneten Veranstaltungshotels und setzt insbesondere mit seiner Suche neue Maßstäbe unter den Buchungsplattformen. ?Wir haben erkannt, dass die Hotellerie die vielen unpassenden Anfragen der verschiedenen Portale kaum noch bewältigen kann. Mit dem MICE Portal versuchen wir nun Klasse statt Masse in den Anfragemechanismus zu bringen. Wir wollen passgenaues Geschäft vermitteln und Kunden und Dienstleister in einer Art Best Match zusammenbringen?, erläutert Josephine Gräfin von Brühl, Geschäftsführerin der MICE Portal GmbH.

Das neue Konzept kommt nicht nur bei den MICE Portal-Usern an, sondern spielt auch den vielen Lindner Hotels in die Karten. ?Wir sind gespannt und erhoffen uns dadurch genau die Kunden, die zu unseren Hotels passen?, ergänzt Alexandra Weber.

Das MICE Portal ermöglicht die einfache Koordination und Buchung sämtlicher Event- und Tagungskomponenten, vom Tagungshotel über die Location und das Rahmenprogramm bis hin zum Teilnehmermanagement. Für Unternehmen gibt es zudem die Möglichkeit sich die Software entsprechend der individuellen MICE (MeetingIncentiveCongressEvent) Prozesse maßschneidern zu lassen. Dabei profitieren Kunden und Anbieter von knapp 20 Jahren Erfahrung des Unternehmens.

Zusammen mit den Niederlassungen in Attenkirchen, Berlin, Bonn und Hamm zählt das Unternehmen ca. 60 Mitarbeiter. Alle mit dem Ziel, mit der eigenen Online Eventmanagement Plattform die Art, wie Veranstaltungen online realisiert werden, zu revolutionieren.