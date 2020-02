Die Macht in den USA ist käuflich Wer ins Weiße Haus möchte, braucht dreistellige Millionenbeträge. Das System bevorzugt Superreiche wie Michael Bloomberg und Donald Trump. Von Thomas Spang

Warum reden eigentlich alle über Michael Bloomberg, der

bisher noch bei keiner Vorwahl angetreten ist? In der Vergangenheit wäre der

Milliardär aus New York bestenfalls eine Fußnote gewesen. Denn die

amerikanischen Medien hätten zu diesem Zeitpunkt nur noch über das

Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Bernie Sanders und Pete Buttigieg berichtet. Die

Antwort ist so simpel wie bedenklich. Bloomberg erhält die Aufmerksamkeit, weil

er über sich selbst spricht. Und sich in schönsten Farben als Retter Amerikas

vor einem anderen Milliardär aus New York porträtiert. Während alle anderen

Kandidaten versuchen, sich mit Flüstertüten, Gehör zu verschaffen, übertönt sie

“Mike” mit den kraftvollsten Lautsprechern, die Geld kaufen kann. In den zwei

Monaten seit Eintritt in die Vorwahlen der Demokraten gab Bloomberg alleine

bereits 386 Millionen Dollar für seinen Wahlkampf aus. Das ist mehr als zwei Mal

so viel wie alle anderen Kandidaten zusammen. Der Vorwurf ist nicht ganz

unberechtigt, dass Bloomberg versuche, sich die Nominierung der Demokraten zu

kaufen. Leider ist das die “Ultima Ratio” amerikanischer Politik seit das

oberste Verfassungsgericht der USA 2010 in dem Grundsatzurteil “Citizen United

vs. Federal Election Commission” die Schleusen für unkontrollierte Geldströme

geöffnet hat. Seitdem dürfen Unternehmen, reiche Privatspender und die

Kandidaten selbst grenzenlos Geld im Wahlkampf ausgeben. Was erklärt, warum

Präsidentschaftswahlen immer teurer werden. 2016 gaben die Kandidaten im Rennen

um das Weiße Haus sagenhafte 2,6 Milliarden US-Dollar aus. Diesmal dürfte dieser

Betrag weit übertroffen werden. Den größten Vorteil verschafft das Geld im

Vorwahlkampf, wenn es für die Wahlkampagnen darauf ankommt nach den ersten

Abstimmungen in Iowa und New Hampshire so schnell wie möglich zu expandieren. Am

sogenannten Super-Dienstag, der dieses Jahr auf den 3. März fällt, müssen sie in

15 Bundesstaaten gleichzeitig konkurrieren können. Da reichen Besuche in

Familien-Restaurants und Cafés nicht mehr aus. Stattdessen können die Wähler nur

noch durch TV-Spots, Internet und größere Kundgebungen erreicht werden.

Erfolgreiche Kandidaten beschäftigen Heerscharen an Beratern, die ihnen helfen,

lokale Besonderheiten in ihrem Wahlkampf zu berücksichtigen. Die dafür nötigen

Geldsummen können in der Regel nur die Erst- und Zweitplatzierten der ersten

Vorwahlen mobilisieren. In diesem Jahr sind das Sanders und Buttigieg, deren

Erfolg den anderen Kandidaten die Mittel für Personal und Fernsehwerbung

abgräbt. Deshalb fallen die Verlierer sehr schnell in den Umfragen zurück. Sie

werden schlicht nicht mehr gehört. Bloomberg versucht diesen Mechanismus mit

beispiellosen Summen an Wahlkampfgeldern außer Kraft zu setzen. Das ist vor

allem für Buttigieg ein Problem, weil der Milliardär in demselben Teich fischt

wie der Spitzenreiter der Moderaten. Das zwingt den Shootingstar der Demokraten

dazu, sich selber Milliardäre zu suchen, die ihm gegen den mächtigen

Konkurrenten helfen können. Genau das ist das Einfallstor, durch das Unternehmen

und Einzelpersonen sich in den USA Zugang zur Politik verschaffen. Kein

künftiger Präsident wird Spender, die ihm im Wahlkampf Millionen gegeben haben,

im Weißen Haus vor verschlossenen Türen stehenlassen. Zumal die meisten einmal

wiedergewählt werden wollen. Milliardärs-Kandidaten wie Bloomberg und Trump

verkaufen den Wählern ihre Unabhängigkeit von anderen Spendern als ihren großen

Vorzug. Ein absurdes Argument, das einem System entspringt, in dem Politiker

nicht nach, sondern vor ihrer Wahl gekauft werden.

