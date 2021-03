Die Maxpert als ATP des PMI: Das bedeutet dieser Status für Sie

Dieses Programm bietet Ihnen als Kunden der Maxpert viele exklusive Vorteile, die anderen Bildungsanbietern ohne ATP-Status nicht vorliegen. Das ATP hat den R.E.P. (Registered Education Provider) abgelöst.

Die Vorteile auf einen Blick:

Autorisierung des hochwertigen Trainingsprogramms durch PMI

eine der weltweit größten Communities für Projektmanager

Qualität in der Train-the-Trainer-Ausbildung.

Seriosität durch das anerkannte PMI

Bestätigung eines Standards

Das ATP-Siegel erhalten Schulungsunternehmen nur, wenn sie eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen:

1. Das PMI verleiht Schulungsanbietern den ATP-Status nur dann, wenn sie den Teilnehmern hochwertige Seminare und Schulungsunterlagen für die berufliche Aus- und Weiterbildung bereitstellen. So wird Nachhaltigkeit in der Ausbildung garantiert.

2. ATPS müssen ein gleichbleibend hohes Niveau ihrer Ausbildung nachweisen.

3. Die Trainer, die die Kurse halten, müssen unter anderem selbst eine aktive PMP?-Zertifizierung vorweisen und über agile Projekterfahrung verfügen. Natürlich sind alle Trainer, die den Vorbereitungskurs bei der Maxpert halten, durch PMI als ?Instructor? zertifiziert.

Kurs zur Vorbereitung auf die Zertifizierung

In fünf Trainingstagen bereiten wir Sie optimal auf die Prüfung zum Project Management Professional (PMP)? sowie zum Certified Associate in Project Management (CAPM)? des Project Management Institut (PMI)? vor.

Buchen Sie jetzt Ihr Seminar zur Vorbereitung auf die Zertifizierung bei uns:

PMP und CAPM Zertifizierungsvorbereitung als Präsenztraining

PMP und CAPM Zertifizierungsvorbereitung als Onlinetraining

