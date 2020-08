Die Menschen, die diese Buch lesen, werden sich mit Ihrem Glück aus dem Staub machen.

Mit “Stopp! Burnout Ade – Selbstbestimmt ins neue Leben” gibt Frau Christine Furlan-Stichauner alles Notwendige an die Hand, um wieder Lebensfreude zu spüren. Die Expertin für Urkraftentfachung und Lifecoaching hat anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse eine Schritt-für-Schritt Anleitung erstellt, mit der man wieder Spaß am Leben findet. Einfachste Methoden und Mechanismen funktionieren ganz individuell.

Scheiternde Behandlungen und steigende Erkrankungsgefahren? Dies ist kein Wunder, wenn kein Umdenken bei Betroffenen und im Umfeld dieser stattfindet.

Für die Autorin ist besonders der ganzheitliche Ansatz so essenziell, weil ..

– Burnout weit mehr als ein Ausdruck von Überforderung ist

– es die Aufforderung für ein authentisches Leben ist

– über 90% der Denkprozesse im Unterbewusstsein stattfinden

Nur wenn man weiß, welche Gewohnheiten man bisher an den Tag gelegt hat, kann man herausfinden, was in Zukunft geändert und was beibehalten werden sollte.

Was richtig und was falsch gemacht wird, erklärt Frau Christine Furlan-Stichauner im Detail in “Stopp! Burnout Ade”. Mit einfachen Worten für jeden verständlich, lernt man, langfristig stressfrei und gesund zu werden – ohne sich dabei zu quälen.

Neugierig geworden?

STOP! Man stelle sich die Frage ob all das, was man bisher in seinem Leben gemacht hat, einen dort hingebracht hat, wo man hinmöchte. Ist die Antwort NEIN?

Dann ist genau JETZT der richtige Zeitpunkt für Veränderung. Damit so viele wie möglich von dem Wissen profitieren können, hat Frau Christine Furlan-Stichauner beschlossen ihr erstes Buch “Stopp! Burnout Ade” stark reduziert für eine Woche zur Verfügung zu stellen:

Zum Buch: “Stopp! Burnout Ade – Selbstbestimmt ins neue Leben: Einfache Methoden für mehr Glück und Lebensqualität“