Die Messe-Highlights von HanseCom auf der IT-TRANS

Hamburg, 4. Februar 2020 – Unter dem Motto „Meine Mobilität bestimme ich!“ stellt HanseCom, Anbieter von Softwarelösungen für den ÖPNV, auf der diesjährigen IT-TRANS in Karlsruhe seine aktuellen Lösungen für einen kunden- und service-orientierten Multi-Channel-Vertrieb im ÖPNV vor. Zu den Neuheiten gehören die multimodale HanseCom Mobilitätsplattform, eine neue, überregionale Ticketing-App für den einfachen und schnellen Ticketkauf per Handy, das Großkundenmodul von HanseCom Abo-Online sowie ein All-in-One-Kunden-Self-Service-Terminal für den Abo-Vertrieb als Ergänzung zu den klassischen Service-Schaltern.

Vom 3. bis 5. März 2020 werden auf der IT-TRANS in Karlsruhe IT-Lösungen für die Mobilität im öffentlichen Personenverkehr vorgestellt. HanseCom präsentiert seine Strategien und Lösungen, mit deren Unterstützung Verkehrsunternehmen ihre Mobilitätsstrategie erfolgreich umsetzen können.

Zu den Messe-Highlights von HanseCom auf der IT-TRANS zählen:

– HanseCom Mobilitätsplattform: Die zentrale Lösung für individualisierte und innovative Mobilitätsangebote integriert Kundendaten, Tarife, Ticketing, Routing, Echtzeitinformationen sowie Abrechnung und steuert alle beteiligten Systeme und Prozesse im Hintergrund. Zusätzliche Mobilitätsangebote von Drittanbietern wie Car-Sharing, Ride-Hailing oder E-Scooter sowie Services wie Freizeit-, Park- oder Stromtickets lassen sich über offene Schnittstellen anbinden.

– HandyTicket Deutschland: Die App bündelt Fahrpläne und Tarife unterschiedlicher Regionen. Dadurch können Fahrgäste mit einer Registrierung in allen teilnehmenden Regionen Tickets kaufen, in ausgewählten Regionen auch über Verbundgrenzen hinweg und in nur einer Transaktion. Durch die API lassen sich Dritt-Apps oder neue Angebote wie E-Scooter, Freizeit- oder Parktickets einbinden.

– EasyTicket App: Die App reduziert die Komplexität auf das Notwendigste und ermöglicht den reinen Ticketkauf. Vor allen Stammkunden sind mit ihr zukünftig noch schneller und einfacher in ihrer Region unterwegs. Nach einer einmaligen Registrierung können Kunden in allen teilnehmenden Regionen Fahrkarten erwerben. Das Besondere: Die App lernt mit der Nutzung dazu – so erhält der User einen individualisierten Start-Screen gemäß seiner Präferenzen und dem tatsächlichen Kaufverhalten. HanseCom stellt den Prototypen seiner neuen überregionalen EasyTicket App an seinem Stand vor.

– Abo-Online: Das virtuelle Kundencenter ermöglicht den 24/7-Abo-Vertrieb in Echtzeit. Die webbasierte Lösung ist für die Selbstverwaltung von Privatkunden sowie für den Einsatz in Kundenzentren verfügbar. Das neue Großkundenmodul ist speziell auf die Anforderungen von Firmenkunden zugeschnitten, die mit der Lösung die Abos und Mobilitätsguthaben ihrer Mitarbeiter zentral verwalten können.

– Kunden-Self-Service-Terminal: Das neue Kunden-Self-Service-Terminal ist als Ergänzung zu den Schaltern in den Service-Centern von Verkehrsunternehmen gedacht. Es besteht aus einem Standfußsystem mit Kunden-Display und ermöglicht die Selbstverwaltung von Abos in Echtzeit. Der zusätzliche Touchpoint soll die Warteschlagen in Service-Centern reduzieren, damit den Kundenservice verbessern und die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen entlasten.

„Kunden nutzen längst unterschiedlichste Verkehrsmittel – ob nun eigenes Auto, Taxi, ÖPNV, Car- oder Bikesharing – und entscheiden sich situationsabhängig für jenes, das das schnellstmögliche oder komfortabelste Fortkommen verspricht. Um sich ihren Kunden als moderne Mobilitätsdienstleister zu präsentieren, müssen Verkehrsunternehmen die veränderten Bedürfnisse ihrer Fahrgäste kunden- und serviceorientiert abdecken“, erklärt Martin Timmann, Geschäftsführer von HanseCom.

Der Messeauftritt von HanseCom auf der diesjährigen IT-TRANS befindet sich in Halle 2, Stand F5. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung mit den HanseCom-Experten gibt es unter: http://www.hansecom.com/it-trans

