Die Messesaison beginnt

Rund 1.100 Aussteller, 2.500 Investoren und zirka 26.000 Teilnehmer aus 132 Ländern werden sich auf der PDAC aufhalten. Neueste Bergbaudienstleistungen und -technologien werden zu bestaunen sein. Vorträge, ob zu Gold, Batteriemetallen oder Uran und anderen Rohstoffen können verfolgt werden. Fusionen und Übernahmen und auch ein Seminar über den Einstieg in Rohstoffinvestitionen könnten besonders interessant werden. Programmvielfalt wird auf jeden Fall großgeschrieben.

Wenn es auch nicht möglich ist an der PDAC persönlich teilzunehmen, so kann man doch an den Events und Neuigkeiten teilnehmen, über Twitter, YouTube, Facebook oder LinkedIn und Instagram. Ansonsten ist es möglich sich über Investitionsmöglichkeiten im Bergbaubereich im Internet zu informieren.

Management, Lage der Projekte, Stand der Produktion oder Stand der Explorationsarbeiten von Bergbaugesellschaften, Finanzstatus, all das lässt sich auf den Homepages der Unternehmen und anderen informativen Seiten nachvollziehen. Zwei Beispiele aus dem Bergbaubereich verdienen Beachtung, Vizsla Resources und RNC Minerals.

Vizsla Resources besitzt mit dem Panuco-Projekt eine spannende Gold- und Silber-Liegenschaft liegt in einem der größten und wichtigsten Bergbaubezirke in Mexiko. Hochwertige Silber- und Goldvorkommen wurden identifiziert und auch die Infrastruktur ist dort besten.

RNC Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/rnc-minerals-steigerung-der-goldproduktion-auf-110000-unzen-in-2020/ – kann bereits zwei produzierende Goldliegenschaften, gelegen in Australien, sein Eigen nennen. Ein Nickel-Kobalt-Projekt in Quebec gehört ebenfalls zum Portfolio des Unternehmens.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von RNC Minerals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/rnc-minerals-corp/ -) und Vizsla Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd-1/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/