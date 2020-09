Die Meyle+Müller Gruppe wächst weiter ? Meyle+Müller erwirbt Mehrheit an Hirte GmbH&Co. KG in Hamburg

Mit der Hirte GmbH+Co. KG, zu der auch die adp Photostudios GmbH in Hamburg gehört, kommt ein seit vielen Jahren befreundeter und top aufgestellter Mediendienstleister in die M+M-Gruppe. Die bereits seit 2017 zur Meyle+Müller Gruppe gehörende Hamburger Hanse Reprozentrum gewinnt damit einen sehr erfahrenen, leistungsfähigen Partner für neue, gemeinsame Entwicklungen im Bereich Packaging-Produktion und Prozessautomatisierung hinzu. Beide Unternehmen werden wie bisher auch eigenständig agieren, aber Synergien und zentrale Services aus der Gruppe nutzen.

Dieter Dolezal, Geschäftsführer und Mitgesellschafter von Hirte und Henrik Schmidt, ebenfalls Geschäftsführer und Vertreter des weiteren Hirte-Gesellschafters der sdk.group sind sich einig: ?Als Mitglied der Meyle+Müller Gruppe können wir unseren Kunden ein deutlich breiteres Leistungsportfolio anbieten sowie die Sicherheit eines starken, innovativen und kundenfokussierten Unternehmensverbundes!?.

Der neue Gruppenpartner Simon Frenz, Geschäftsführer und Mitgesellschafter von HanseRepro, ?Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsamen Zukunftsprojekte. Wir verstehen uns menschlich sehr gut und ergänzen uns fachlich perfekt. Hinzu kommt die räumliche Nähe, denn sowohl HanseRepro als auch Hirte haben ihren Firmensitz auf dem Gelände der alten Marzipanfabrik in Hamburg Othmarschen?.

Für Meyle+Müller-CEO Eugen Müller ist es, wie er sagt, eine Ehre, das Werk der seit Jahrzehnten befreundeten Unternehmerfamilie Hirte fortsetzen zu dürfen. ?Mit Respekt und Anerkennung durfte ich das Wirken von Werner und Stefan Hirte beobachten und viel von den beiden lernen. Nun wird die Firma Hirte einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unserer Gruppe leisten?, so Eugen Müller.

?

Über Meyle+Müller GmbH+Co. KG:

Meyle+Müller ist einer der führenden Medien-/IT-Dienstleister in Deutschland mit über 250 Mitarbeitern im In- und Ausland. Angeboten werden modernste Lösungen, Workflows und Systeme für die Omnichannel-Medienproduktion. Für die renommierten Kunden aus Industrie, Handel und Dienstleistung ist Meyle+Müller der kompetente Partner für Medienproduktion, Creative Services, Fotografie und CGI. Meyle+Müller verfügt zudem über besonderes Know-how in kostengünstiger Offshore-Produktion in mehreren Leistungsfeldern.

Presse-Kontakt

Peter Schellhorn

CMO

Maximilianstraße 104

75172 Pforzheim

Tel. +49 7231 941-0

pschellhorn@meyle-mueller.de

Über apollon GmbH+Co. KG:

apollon ist mit 85 Mitarbeitern führender Software-Anbieter für integrierte und ganzheitliche Lösungen zur Automatisierung der Produktdaten-Kommunikation und zur medienbruchfreien Datendistribution im Omnichannel-Commerce. Im Fokus stehen Kundennutzen, perfekte Usability und die Zukunftsfähigkeit der Software-Lösungen. Die eigens entwickelten Lösungen helfen Unternehmen, Marketing-Prozesse flexibler und wirtschaftlicher zu gestalten und Kunden auf allen Kanälen effektiv anzusprechen ? vom Webshop über Marketplaces bis hin zu Social Media und Print. Kernprodukt und zentrale Drehscheibe ist das Online Media Net (OMN) mit den Modulen Channel Management (CM), Product Information Management (PIM), Media Asset Management (MAM), Web-to-Print (W2P) und Workflow Management (WM). Die holistische Lösung OMN zeichnet sich durch eine hohe Integration aller Module und durch maximale Prozessautomatisierung für Content-Erstellung und Ausgabe aus. In Verbindung mit den offenen System-Schnittstellen und der umfangreichen Konfigurierbarkeit wird damit eine sehr hohe Flexibilität und eine schnelle Systemeinführung ermöglicht. Darüber hinaus hat apollon ein starkes Partnernetzwerk, mit dem das eigene Software-Portfolio bei Bedarf jederzeit ergänzt werden kann. Die Lösungskompetenz besteht nicht nur aus der technischen Umsetzung des Systems, sondern beinhaltet auch speziell auf den Kunden zugeschnittene Beratung zur Prozessautomatisierung und zur Digitalisierungsstrategie.

Pressekontakt:

Norbert Weckerle

CEO

Maximilianstraße 104

75172 Pforzheim

Tel. +49 7231 941-0

nweckerle@apollon.de

Über Hanse Reprozentrum GmbH:

Die Hanse Reprozentrum GmbH bietet ihren Kunden das gesamte Spektrum ganzheitlicher Prepress- und Digitaldruck-Lösungen. Fotorealistische 3D-Animationen für Verpackungsdesign und -produktion, hochspezialisierte Web-to-Print-Portale sowie kundenindividuelle Vor-Ort-Units sind nur einige der Services, mit denen HanseRepro seinen Kunden einen herausragenden Mehrwert bietet.

Mit über 35 Jahren Erfahrung in Packaging und Publishing gehört das 40 Mitarbeiter starke Unternehmen mit Sitz in Hamburg zu den führenden Full-Service-Anbietern für anspruchsvolle Premedia-Leistungen. Zu den Kunden der HanseRepro gehören namhafte Unternehmen wie Imperial Tobacco, Bacardi, Peek&Cloppenburg, Tchibo, Carlsberg, dm-drogerie und Hawesko.

Presse-Kontakt

Simon Frenz

CEO

Tel. +49 40 547770-0

Griegstraße 75/Haus 24c

22763 Hamburg

sfrenz@hanse-repro.de

Über Hirte GmbH & Co. KG:

Die Hirte GmbH & Co. KG ist seit über 40 Jahren für renommierte, langjährige Kunden aus den Bereichen Industrie, Tourismus, Handel und Versicherungswesen im Raum Hamburg tätig und beschäftigt aktuell 20 Mitarbeiter.

Als ?Partner kreativer Prozesse?, so der Slogan der Hamburger, hat Hirte über die Jahre eine herausragende Expertise in den Leistungsfeldern Verpackung, digitales Formularwesen und konventioneller Druckvorstufenservice aufgebaut ? eine zentrale Rolle spielen dabei insbesondere IT-unterstützte Lösungen für die Prozess-Automatisierung und -Steuerung komplexer Produktions- und Freigabeprozesse.

Presse-Kontakt

Henrik Schmidt

CEO

Tel. +49 40 514974-0

Griegstraße 75/Haus 25

22763 Hamburg

hschmidt@hirte.de

Über Zerone KG:

Gegründet 1997 ist [zerone] heute eines der führenden CGI-Studios im Bereich Postproduktion. Durch seine kreative Ausrichtung arbeitet [zerone], sowohl mit Topfotografen als auch Kreativagenturen und Direktkunden, weit über deutsche Grenzen hinaus an der Konzeption und Umsetzung von Lead-Kampagnen, Verkaufsliteratur und Imagemotiven. Zu den Kunden zählen neben Unternehmen der Medienbranche und der Industrie nahezu alle internationalen Automobilhersteller. [zerone] hat seine Vorreiterrolle im Bereich CGI und Rendering-Technologie über die Jahre immer weiter ausgebaut und ist mit 20 Mitarbeitern in den Bereichen Automotive-CGI, Full-CGI-Environments, Augmented- und Virtual Reality sowie Realtime Rendering eines der innovativsten Unternehmen der Branche. Zudem hat [zerone] mit dem Virtual Studio eine Technologie entwickelt, die es ermöglicht, reale Personen in Echtzeit in virtuellen Welten zu fotografieren.

Presse-Kontakt

Tobias Aderhold

CEO

Tel. +49 40 460 72-888

Hoheluftchaussee 95

20253 Hamburg

tobias@zerone-group.de