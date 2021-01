Die msgGillardon AG erweitert ihren Vorstand

Bretten, 11.01.2021. Zum 1. Januar 2021 wurde Michael Harkort in den Vorstand der msgGillardon AG berufen. Bevor der Informatiker im Jahr 2018 zu msgGillardon kam, sammelte er bei einem weltweit tätigen Beratungsunterunternehmen und einer Technologieberatung umfassende Erfahrungen in der IT-Transformation und der Entwicklung unternehmenskritischer IT-Systeme. Von 2014 bis 2017 war er als Geschäftsbereichsleiter im Public Sector der msg systems ag tätig. Seit seinem Wechsel zur msgGillardon AG leitete Harkort die Geschäftsbereiche ?Automobilbanken & Bausparkassen? und ?Standardsoftware Banksteuerung?. In seiner neuen Rolle als Vorstand der msgGillardon AG verantwortet er das Ressort IT-Consulting.

?Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Vorstandsteams, durch die wir die steigenden Anforderungen nach immer mehr strategischen IT-Umsetzungsprojekten aufgrund des Digitalisierungstrends antizipieren.?, so Dr. Frank Schlottmann, Vorstandsvorsitzender von msgGillardon. Und Johannes Willkomm, Vorstand bei msgGillardon, ergänzt: ?Ich kenne und schätze Michael Harkort aus unserer langjährigen Zusammenarbeit nicht nur bei der msg und freue mich sehr, dass er mit seiner Expertise unser Gremium bereichern wird.?

Neuer Leiter des Geschäftsbereichs Standardsoftware Banksteuerung ist Matthias Gahr, der seit 2017 als Executive Partner bei msgGillardon das Thema Accounting & Meldewesen verantwortet hat. Gahr verfügt über langjährige Erfahrungen in den Themen externe und interne Rechnungslegung sowie bankaufsichtliches Meldewesen, sowohl auf der Berater- als auch auf der Kundenseite.

Des Weiteren hat sich msgGillardon im Geschäftsfeld Business Consulting verstärkt und Andreas Mach zum Geschäftsbereichsleiter im Business Consulting ernannt. Andreas Mach war bislang als Executive Partner für die Themen Risikomanagement & Controlling verantwortlich. Seit 2019 gehört er außerdem der Geschäftsführung der impavidi GmbH an. Er verfügt über langjährige Erfahrungen sowohl in der Beratung als auch in Führungsrollen bei Instituten und Finanzdienstleistern. Andreas Mach ist ausgewiesener Experte in den Themen Banksteuerung, Risikomanagement, Controlling, Regulatorik sowie Compliance und Analytics beziehungsweise künstliche Intelligenz.