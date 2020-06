Die neuen Reiter der Apokalypse – Moderne Gesellschafts- und Kapitalismuskritik

Das Bild der Apokalypse wurde seit der Antike in den verschiedenen Religionen verwendet, um die Menschen mit sehr einprägsamen, drastischen Beschreibungen zu der vorgegebenen Lebens- und Glaubensform zu führen. Doch spielen diese Bilder auch im Zeitalter von Twitter und Facebook eine Rolle? Laut Michael Ghanem sind die Reiter der Apokalypse heute so aktuell wie nie zuvor. Die vier Reiter der Apokalypse sind sowohl im Christentum als auch im Judentum eine Metapher, um Strafen für Menschen zu beschreiben. Dabei steht das Bild der Apokalypse in der extremen Auslegung für den Weltuntergang, aber auch für mehr oder weniger radikale oder katastrophale Veränderungen existierender Ordnungen, die den Übergang zu neuen gesellschaftlichen Systemen erzwingen. Wer die Nachrichten anschaut oder liest, der weiß, dass radikale und katastrophale Veränderungen im 21. Jahrhundert an der Tagesordnung stehen. Mit Religion und Kirche haben viele Menschen heutzutage jedoch nicht mehr viel zu tun.

Vor dem modernen Hintergrund können sich laut

“Die neuen Reiter der Apokalypse” von Michael Ghanem auch heute analog zu den biblischen Reitern der Apokalypse allerdings moderne Reiter entwickeln, die letztendlich die Menschheit wegen ihrer Verfehlungen bestrafen würden. Bestrafung steht hier im übertragenen Sinne für die Zerstörung oder Umwälzung oder auch Disruption von Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen, die durch vom Menschen verursachte und zu verantwortende Entwicklungen herbeigeführt werden. Nicht ohne Grund taucht das Bild der Apokalypse in der heutigen Zeit der Pandemie wieder in der öffentlichen Diskussion auf.

"Die neuen Reiter der Apokalypse" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08137-6 zu bestellen.

