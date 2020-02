Die neuen Tecra A40-E-Modelle von dynabook: Ausdauer in der Business-Klasse

.

Maximal vernetzt durch umfassende Konnektivitätsfeatures

Attraktives Qualitätsversprechen mit der Reliability Guarantee

Schnellladefunktion: In 30 Minuten vier weitere Stunden Akkulaufzeit

Die Dynabook Europe GmbH komplettiert ihr Notebook-Portfolio um zwei Konfigurationen der Tecra A40-E-Serie. Der Allrounder verbindet im schlanken Formfaktor Leistung, Qualität und Ausdauer und eignet sich damit ideal für den mobilen Einsatz. Mit seinem komfortablen 14 Zoll großen Bildschirm ist das Leichtgewicht mit lediglich 1,41 Kilogramm* mühelos zu transportieren. Lange Akkulaufzeiten von bis zu 13 Stunden 30 Minuten** (modellabhängig) ermöglichen ein komfortables Arbeiten fernab der Steckdose. Modelle aus der Tecra A40-E-Reihe sind in Deutschland ab sofort zu folgenden attraktiven Preisen (jeweils UVP inkl. MwSt.) erhältlich:

Tecra A40-E-159: 863 Euro

[Intel® Core? i5-8250U der 8. Generation, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 PCIe SSD, entspiegeltes Full-HD Display]

Tecra A40-E-168: 1.091 Euro

[Intel® Core? i5-8250U der 8. Generation, 8 GB DDR4 RAM, 256 GB M.2 PCIe SSD, entspiegeltes Full-HD Display, LTE]

Leistungsstarker Allrounder

Die Geräte verfügen über bis zu 256 GB* große SSD-Festplatten, mit denen sich auch große Datenmengen schnell speichern und verarbeiten lassen. Gegenüber HDD-Festplatten sind SSDs aufgrund der fehlenden mechanischen Komponente besonders robust und für den mobilen Einsatz prädestiniert. Ob bei langen Arbeitstagen oder auf Geschäftsreisen: Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden 30 Minuten** (modellabhängig) ist der Business-Begleiter ein wahrer Dauerläufer und hält einen normalen Arbeitstag ohne lästiges Aufladen durch. Sollte der Akku doch einmal knapp werden, verfügen die Tecra A40-E-Modelle über eine Schnellladefunktion, mit der sich das Notebook innerhalb von 30 Minuten für weitere vier Stunden aufladen lässt.

Verbindungsvielfalt

Die Neuzugänge im dynabook Portfolio sind mit vielfältigen Verbindungsmöglichkeiten ausgestattet. Über einen HDMI®-Ausgang lassen sich weitere Endgeräte, wie ein Beamer oder externer Bildschirm, für Präsentationen anschließen. Zwei USB-Typ-C?-3.1-Anschlüsse (2. Generation) ermöglichen einen schnellen Datentransfer. Die Teilnahme an virtuellen Meetings ist dank der standardmäßig eingebauten HD-Kamera inklusive Doppelmikrofon mühelos möglich. Für verzögerungsfeie Verbindungen, unabhängig von WLAN oder LAN, verfügt die Tecra A40-E-168 zusätzlich über ein LTE-Modul.

Geprüfte Qualität und Sicherheit

Durch eine Vielzahl an Sicherheitsfeatures gewährleistet die Tecra A40-E-Serie stets den bestmöglichsten Schutz wichtiger Daten. Ausgestattet mit Windows Hello, Intel® Authenticate Support sowie Benutzer? und Supervisor-Passwort sind sensible Informationen gleich mehrfach geschützt. Das von dynabook selbstentwickelte BIOS und eine integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung runden das Sicherheitskonzept ab. Hierbei ist der Fingerabdrucksensor serienmäßig enthalten. Bei Verlust oder Diebstahl des Notebooks lassen sich unzulässige Zugriffe verhindern. Zusätzliche Sicherheit bietet ein optionales Smartcard-Lesegerät, mit dem sich Daten sicher auslesen lassen. Die Hardware der Tecra A40-E-Reihe wird nach den strengen Richtlinien des MIL-STD-810 Testverfahrens geprüft. Sollte dennoch ein Mangel entstehen, greift die Reliability Guarantee von dynabook: Bei einem Defekt innerhalb des ersten Jahres im Rahmen der Garantie übernimmt dynabook die Reparaturkosten und erstattet den gesamten Kaufpreis zurück.

Weitere Informationen zur Tecra A40-F von dynabook erhalten Sie hier.

* Modellabhängig

** MobileMark? 2014 mit Windows 10. Mobile Mark ist ein Trademark der Business Applications Performance.

Seit mehr als 30 Jahren setzen die Notebooks und Technologien von Toshiba den Standard für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Jetzt mehrheitlich im Besitz des Sharp Konzerns, führt die Dynabook Inc. diese Tradition fort und bietet ihren Kunden und Partnern die Mehrwerte und Services, die sie zur Erreichung ihrer Ziele benötigen.