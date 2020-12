Die OCS 2020 wird aufgrund von Änderungen und Verbesserungen eine neue Form annehmen

Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte den Vorsitz eines am 11. September 2020 in Peking stattgefundenen Symposiums von Wissenschaftlern inne. Xi betonte die Wichtigkeit der Gewinnung von Toptalenten aus der ganzen Welt und der Schaffung von Rahmenbedingungen für Talente von Übersee in China, die im internationalen Vergleich mithalten können. Die „2020 Convention on Exchange of Overseas Talents“ (Tagung für den Austausch zwischen Talenten aus Übersee 2020) und die „22nd Guangzhou Convention of Overseas Chinese Scholars“ (22. Tagung chinesischer Studenten und Wissenschaftler, die sich im Ausland aufgehalten haben Guangzhou, im Folgenden als „OCS 2020″ bezeichnet“) werden von dem Bildungsministerium, der Vereinigung von aus dem Ausland zurückgekehrten Studenten und der Stadtregierung von Guangzhou gemeinsam veranstaltet und in Koordination mit 29 Städten inklusive Peking, Tianjin, Shanghai und Chongqing durchgeführt. Die Tagung wird vom 18.-19. Dezember 2020 in Guangzhou stattfinden.

Die OCS, die als die größte und einflussreichste Veranstaltung ihrer Art und als beste Austauschplattform gilt, um Studenten aus Übersee zu Innovationen und zum Unternehmertum anzuregen, findet nun bereits in ihrem 22. Jahr statt. Die OCS hat fast 50 000 hochrangige Talente von zuhause und aus dem Ausland angezogen, wobei dabei mehr als 140 Länder und Regionen umfasst wurden und fast 50 000 Projekte nach China gebracht wurden. Auf der Grundlage der bisherigen Erfolge findet die OCS 2020 sowohl online als auch offline sowie ergänzt durch Veranstaltungen in Übersee statt. Die Präsenztagung findet in dem Guangzhou Baiyun internationalen Konferenzzentrum statt und umfasst dort eine Ausstellungsfläche von 20 000 m2, die in mehr als 10 verschiedene Themenbereiche aufgeteilt ist und auf der mehr als 1200 Projekte präsentiert werden. Im Rahmen der Tagung werden mehr als 10 fachliche Foren stattfinden, die mehr als 2500 Talente und Studenten aus Übersee anziehen. Gleichzeitig konzentriert sich die OCS auch auf seine Veranstaltungen online und in Übersee, um den Weg für chinesische Studenten im Ausland zu ebnen, die nach Hause zurückkehren wollen, um an Innovationen mitzuarbeiten oder um ihre eigene Firma aufzubauen.

Umstellung auf Marktorientierung – zum Aufbau von Vermarktungsmechanismen und zur Mobilisierung verschiedener Marktteilnehmer

Die OCS 2020 wurde in einer innovativen Art und Weise organisiert – es wurde von einem staatlichen Organisationsmodell zu einer Kombination von marktbasierter Organisation und staatlicher Führung übergegangen. Basierend auf einem marktorientierten Mechanismus mobilisiert die diesjährige Tagung verschiedene Marktteilnehmer, erweitert verschiedene Arten der Zusammenarbeit und nutzt professionelle Serviceagenturen aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern wie z.B. Personalwesen, Investitionen und Finanzen, Unternehmensgründung, Wissenschaft und Technik etc., um gemeinsam eine Plattform für Talente und Studenten aus Übersee zu entwickeln und um Innovation und Unternehmertum durch Komplettservice zu erleichtern.

Stärkung der globalen Präsenz – Veranstaltungen Übersee in acht Ländern

Durch die Integration internationaler Ressourcen und Veranstaltungen im Umland von Guangdong, Hongkong, Macao, der San Francisco Bay Area, der Tokyo Bay Area, Großbritannien, Deutschland, Belgien, Israel, Belarus und anderen Regionen erweitert die OCS 2020 ihre globale Reichweite und erleichtert die Teilnahme von Talenten und Studenten in Übersee.

Förderung von Spezialisierungen – Fokus auf strategische Wachstumsindustrien inklusive Biopharmazeutika

Mit einem Fokus auf Bereiche wie Biomedizin, künstliche Intelligenz, und Meereswirtschaft veranstaltet die OCS 2020 eine Reihe von spezialisierten Tätigkeiten und Abschnitten zu Biomedizin, etwa das Guangzhou Biopharmazeutische Innovationsforum für Forschung und Entwicklung, die biomedizinische Ausstellung und die Ausstellung zu den Ergebnissen des Kampfs gegen COVID-19. Es wird darauf abgezielt, eine Plattform zu bauen, auf der Organisationen, Talente und Projekte der Biomedizinindustrie zusammenkommen, um das Zusammenwirken von Politik, Produktion und Forschung zu verbessern. Vier Labore der Provinz Guangzhou, die zu deren „1+4+4+N“ hochrangigen strategischen System von Innovationsplattformen gehören, werden auch an der Veranstaltung teilnehmen. Es handelt sich um das Bioland Laboratory, das Southern Marine Science and Engineering Guangdong Laboratory, das Artificial Intelligence and Numeral Economy Laboratory und das Guangdong Laboratory of Lingnan Modern Agricultural Science and Technology.

Markenimage prägen – Qualität und Effizienz durch die Entwicklung eines Komplettservices für technische Innovation

Mit dem Ziel der Vereinfachung der Implementierung von Projekten von Talenten investiert die OCS 2020 mehr soziales Kapital – zusammen mit finanziellen und technischen Maßnahmen – und etabliert physische Serviceabteilungen wie ein Servicefenster für Talente auf der OCS, ein Zentrum für den internationalen Transfer von Technik, einen Servicecenter für Technologie und Finanz, ein internationales Gründungszentrum für Wissenschaft und Technologie und ein Servicecluster. Die OCS als führende Anlaufstelle für Studenten von Übersee fördert stetig den Austausch zwischen internationalen Talenten.

Intelligente Tagung – virtuelle OCS via neuer IT-Technik

Die diesjährige Tagung begrüßt ihre digitale Wandlung, indem sie unter Ausnutzung des ganzen Potentials der IT-Technik die Plattform Yunhaihui, die Onlineversion der OCS, aufgebaut hat. Als Onlineserviceplattform für Politikberatung, Finanzierung, Vermittlung von Kooperationspartnern und Rekrutierung von Talenten bietet Yunhaihui auf allen Endgeräten vor, während und nach der Tagung unabhängig von Raum und Zeit Services für Firmen, Organisationen und Individuen an, was die Zuordnung von Talenten und die Implementierung von Projekten effizienter macht. Mit einer Datenbank hochrangiger Talente und Projekte und dem Onlineservice, der auch die Sammlung, Analyse, Nachverfolgung, Zuordnung und plattformübergreifende Hilfe umfasst, treibt die OCS die Normalisierung und Spezialisierung von hochqualitativem Service voran, indem sie die Kräfte des Markts nutzt und sich zu einer Serviceplattform entwickelt, die immer bereit ist, zu helfen.

Bitte besuchen Sie für mehr Informationen die offizielle Webseite der OCS: http://ocs-gz.org.cn