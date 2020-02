Die PKS Software GmbH aus Ravensburg spendet insgesamt 5.000 Euro an gemeinnützige Organisationen in der Region

Einen werthaltigen Beitrag für Hilfsbedürftige aus der Heimat zu leisten ? das hat sich die PKS Software GmbH aus Ravensburg zu Herzen genommen und sich dazu entschlossen, nach einem wirtschaftlich sehr erfolgreichen Jahr zum wiederholten Mal den Erfolg an Hilfsbedürftige aus der Region weiterzugeben.

So spendete die PKS Software 3.000? an den ambulanten Kinderhospizdienst AMALIE, der in ehrenamtlicher Arbeit Familien bei Krankheit, Sterben, Tod und Trauer unterstützt und begleitet. Den symbolischen Spendenscheck überreichten Lea Zurawka und Ann-Kathrin Stückl von der PKS an Elisabeth Mogg, AMALIE Koordinatorin für den Landkreis Ravensburg.

Eine weitere Spende über 2.000? übergab die PKS Software der ambulanten Hospizgruppe Ravensburg, deren Koordinatorin Michaela Scheffold-Haid den symbolischen Spendenscheck ebenfalls sehr dankbar entgegennahm.

Auch im Geschäftsleben engagiert sich die PKS Software GmbH für nachhaltige Projekte.

Mit über 50 Beschäftigten an den Standorten Ravensburg und Eschborn entwickelt die PKS eigene Software-Tools und unterstützt ihre Kunden aus vielfältigen Branchen bei der Modernisierung ihrer geschäftskritischen Softwaresysteme.

Wir verschaffen Durchblick und gestalten Zukunft von geschäftskritischen Softwaresystemen.

Unternehmen wollen und brauchen moderne Geschäftsanwendungen. Das klingt zwar simpel, ist aber eine echte Herausforderung, denn die über Jahrzehnte im Unternehmen entstandenen Abläufe und Softwarelösungen müssen erst einmal verstanden werden, bevor sie im Kontext der digitalen Transformation erneuert oder abgelöst werden können.

PKS hilft Ihnen dabei, Ihre gewachsenen Softwarelandschaften so zu optimieren, dass Ihr Unternehmen mit Kunden und Lieferanten effizient, zeitgemäß und fehlerfrei zusammenarbeiten kann.

