Die politischen Lager in Deutschland stecken in einer Sackgasse.¶ Das Thüringen-Dilemma¶ Thomas Seim¶

Die AfD in Thüringen will nun plötzlich den Linken-Chef Bodo

Ramelow zum Ministerpräsidenten des Landes wählen. Ramelow wiederum sucht die

Unterstützung von Unionsabgeordneten, um nach dem Rückzug des FDP-Vorsitzenden

Thomas Kemmerich von diesem Amt, als Regierungschef gewählt zu werden.

Bundeskanzlerin Merkel ihrerseits greift von außen mit harter Hand in diese

Thüringen-Debatte ein und entlässt ihren Ost-Beauftragten. Zugleich aber erklärt

sie Ramelow per Telefon am Rande des Koalitionsgipfels, die Union könne keinen

Linken wählen. So relativiert sich Führung. Eine Erfahrung, die FDP-Chef

Christian Lindner schon gemacht hat. Der noch amtierende Vorsitzende der

Liberalen hat seine Partei so gut wie geschrottet. Er scheint überhaupt nur noch

im Amt zu sein, weil die auf ihn ausgerichtete FDP derzeit keine darstellbare

Alternative hat. Es dürfte kaum länger dauern als bis zur Hamburg-Wahl, dass

Lindner als FDP-Chef Geschichte ist. Was also nun? Man scheint nicht mehr recht

durchblicken zu können. Vieles spricht dafür, dass genau dies das Kalkül der AfD

um den zum Faschismus neigenden Björn Höcke im thüringischen Landtag ist. Beide

setzen auf das Chaos und befördern das politische Desaster bei den übrigen

politisch Handelnden. Das Dilemma ist, das eben diese Demokraten keine

gemeinsame und verantwortbare Antwort auf diese Herausforderung der Demokratie

finden. Es fehlt an Führung. In der Union wird beispielhaft deutlich, wie

schwierig die Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ist. Angela Merkel

hat aus dem Ausland mit ein paar Anrufen und einem Krisengespräch in der Großen

Koalition mehr bewegt als Annegret Kramp-Karrenbauer in langen Debatten mit

Thüringer CDU-Abgeordneten im Landtag. Entscheidend vorangekommen ist die Lösung

für das Land deswegen gleichwohl erstmal nicht. Die Kanzlerin vermittelt ihrer

Umgebung immer stärker das Gefühl, dass sie bereits auf Weg aus dem Amt ist. Sie

sieht sich zwar noch bis zur Bundestagswahl Ende 2021 dort. Aber alle seit

langem schwelenden Fragen des künftigen Kurses der Partei bleiben vor diesem

Hintergrund ungeklärt. In der Union wird so die ungeklärte Führungs- und

Machtfrage um die Doppelspitze immer mehr zum Problem für die Partei. Eine

Lösung ist schwierig, auch weil es derzeit keine alternative Mehrheit zu einer

Kanzlerin Merkel zu geben scheint. Mit einem gewissen Neid blicken bereits viele

CDU-Funktionäre auf die Schwesterpartei in Wien. Dort sei es dem Bundeskanzler

Kurz gelungen, mit seinem schwarzgrünen “österreichischen Modell” eine Politik

auf einer leicht rechten Mitte zu beschreiben, die zugleich den Lager-Konflikt

zu den Grünen beherrschbar macht. Das zielt bereits auf den nächsten Wahlkampf

im Bund. Neuwahlen – das wird der Ausweg aus dem Dilemma sein

müssen Verschärft wird das Führungsdilemma der Union durch die unterschiedliche

Struktur der Partei in Ost und West und innerhalb des Ostens. So sehr in der

CDU-Spitze die Führungskraft Michael Kretschmers in Sachsen gefällt, so entsetzt

ist man dort über den egozentrischen, auch von eigenen Karrierezielen

gezeichneten Auftritt des Vorsitzenden Mike Mohring. So sehr die CDU-Spitze –

einschließlich der Kanzlerin – auf eine Lösung der Thüringen-Krise hofft, so

wenig beherrscht sie die Stimmungslage in Union und Unionsfraktion vor Ort, die

immer noch sehr stark bestimmt ist von den persönlichen Schicksalen der

Mitglieder in den Gefängnissen der SED. Das versperrt den Weg einer

Verständigung mit der Linkspartei über die Lösung der Krise. Das hat Merkel

Linksparteichef Bodo Ramelow klar gemacht. So verfahren ist die Lage. Sie wird

zur Zeit ausgenutzt von einem Landesverband der AfD, der zu den schlimmsten

Teilen dieser Partei gehört und von einem “blutvölkischen” Grundverständnis des

künftigen Deutschlands ausgeht. Neuwahlen – das wird der Ausweg aus diesem

thüringischen Dilemma sein müssen. Und zwar ohne Tricks und Machtspielchen der

demokratischen Parteien im dortigen Landtag. Vielleicht kann ja das

Österreich-Modell mit einem Verfassungsrichter als Übergangs-Ministerpräsident

in diesem Fall dabei tatsächlich Vorbild sein.⋌

