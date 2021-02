Die Posiflex Gruppe schafft Vertriebs-, Business Development und Marketing Zentrum für Europa

die Posiflex Gruppe (www.posiflex.de, www.kiosk.eu, www.portwell.eu) ein weltweit führender Anbieter von POS-, Self-Service- und Embedded-Computing-Technologien, hat heute die Schaffung eines Vertriebs-, Business Development und Marketing Zentrum für Europa bekannt gegeben. In der KIOSK Embedded Systems GmbH werden die Kompetenzen der Schnittstellen hin zum Kunden zentral gebündelt, um noch effektiver und agiler auf die Anforderungen der Märkte agieren zu können. Dafür wurde die Kiosk Information Systems in die Portwell Deutschland GmbH verschmolzen und zugleich der Name in KIOSK Embedded Systems GmbH geändert. Die KIOSK Embedded Systems GmbH hat zugleich in 82229 Seefeld, Am Technologiepark 8-10 (bei München) einen neuen Firmensitz bezogen.

Die KIOSK Embedded Systems GmbH ist in der Gruppe in Europa für die Marken Portwell und KIOSK verantwortlich. An den bisherigen Markenauftritten wird sich nichts ändern.

KIOSK kommt ursprünglich aus den USA und ist dort Marktführer. Das breite Knowhow im Bereich Self-Service Lösungen über sämtliche Branchen hinweg ist mittlerweile erfolgreich in Europa angekommen. Kunden können bei KIOSK aus einer großen Palette and Standard und kundenspezifischen Kiosken wählen. Das Serviced IoT (SIoT) Angebot der KIOSK fokussiert auf die vertikalen Segmente Retail (food und nonfood) in Bereichen wie Telekom und Banking, sowie die Hotellerie, Schnellrestaurants (QSR),?Gaming/Lotterie, Transport/ Logistik und Zugangskontrollen.

Portwell, der bekannte Embedded Computer Hersteller wird mit seinem Portfolio aus Modulen, Embedded Boards, Systemen, Gateways und Networking Produkten in bewährter Qualität, Industriekunden in den Industrial IoT (IIoT) Zielmärkten – Automatisierung, Medizintechnik und Netzwerktechnik/Applied Computing bedienen. Diese können zusätzlich Dienstleistungen aus dem umfassenden Anpassungs- / Original Design Manufacturing ODM und Entwicklungsangebot, welches einen schnellen Markteintritt von Produkten unterstützt, in Anspruch nehmen.

Hans Peter Nüdling, Chief Strategy Officer der Posiflex Gruppe und Geschäftsführer der KIOSK Embedded Systems, erklärt: ??Mit der Eröffnung des Vertriebszentrums südwestlich von München unterstreichen wir unsere Ambitionen den europäischen Markt mit unserem Konglomerats Portfolio zu bedienen. Wir unterscheiden 2 Kernsegmente: Serviced IoT (SIoT) und Industrial IoT (IIoT) mit den jeweiligen Vertikalen und orchestrieren intensiv mit unseren marktorientierten Partnern?.

Über Portwell

Die Portwell, Inc., ist ein weltweit führender Innovator auf dem Industrie-PC Markt, während sich KIOSK als bedeutender Entwickler und Hersteller von Self-Service-Lösungen etablieren konnte.

Portwell bietet eine umfangreiche Palette von industriellen Produkten, einschließlich PICMG 1.0 / 1.3 Single-Board Computern, COM Express & Qseven Modulen und Motherboard Industrie- und Systemlösungen. Portwell bedient Kunden in den Embedded-Märkten wie im Bereich Automatisierung, Transport, Gaming, Netzwerk-Kommunikation und medizinischem Gesundheitswesen. Portwell ist ein nach ISO 13485, ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen mit umfassender Qualitätssicherung bei Produktentwicklung, Verifizierung und Produktion.

Über die Posiflex Gruppe:

Posiflex entwickelt und fertigt seit mehr als 30 Jahren erstklassige POS-Lösungen. 2016 erwarb das Unternehmen KIOSK Information Systems und Portwell, expandierte weiter in Self-Service- und Embedded-PC-Angebote und gründet anschließend die Posiflex-Gruppe. Die globale Gruppe stellt erstklassiger B2B Serviced IoT-Lösungen für verschiedene Märkte bereit. Intel und Core sind Warenzeichen der Intel Corporation in den Vereinigte Staaten und anderen Ländern. Alle übrigen hier genannten Namen von Produkten und Unternehmen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen oder Rechteinhaber sein.

Seit 1993 ist KIOSK führend in der Entwicklung und Herstellung von Self-Service-Lösungen. Mit über 250.000 erfolgreich implementierten Einheiten, verfügt KIOSK über umfassende Erfahrung in einer Vielzahl vertikaler Märkte und bietet Nischenexpertise sowohl bei der Plattformerstellung als auch bei der Bereitstellung von großen Serien. OEM- und Endkundenprojekte reichen von traditionellen Anwendungen im Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketing und Check-in bis zu hochgradig kundenspezifischen Projekten in Flughäfen und öffentliche Einrichtungen.

KIOSK ist seit 2019 in Europa tätig und konnte sich in dieser kurzen Zeit schon einen Namen auf seinem vertikalen Markt machen. OEM- und Endkundenprojekte reichen von traditionellen Anwendungen im Einzelhandel, Gastgewerbe, Ticketing und Check-in bis zu hochgradig kundenspezifischen Projekten in Flughäfen und öffentliche Einrichtungen.