Die Quittung gibt?s im Team

In großen Liegenschaften sind häufig mehrere Mitarbeitende für die Reaktion auf Meldungen der Brandmeldeanlage (BMA) zuständig. Doch wer von ihnen übernimmt bei einem konkreten Alarm oder einer Störung die Kontrolle vor Ort? Eine unzureichende Abstimmung der Verantwortlichen untereinander führt zu Verzögerungen oder Doppelarbeit. Die neue Quittierfunktion des grafischen Informationssystems Aplis von re–graph ermöglicht jetzt eine effiziente und damit zeitsparende Meldungsbearbeitung im Team.

Meldungen mobil quittieren

In der Aplismobile-App können autorisierte Nutzer BMA-Meldungen wie Alarme, Störungen oder Abschaltungen zur Bearbeitung annehmen oder ablehnen. Alle Quittierungen sowie noch ausstehende Rückmeldungen werden protokolliert und in Aplismobile angezeigt. Die Funktion kann je nach Meldungsart und User individuell freigeschaltet werden. Auch der Widerruf einer bereits erfolgten Quittierung ist möglich. Damit ist jeder Verantwortliche ohne Zeitverzug darüber informiert, wer sich um die Meldung der Brandmeldeanlage kümmert. Zeitraubende Mehrfacharbeit wird vermieden.

Individuell entwickelt

Die neue Quittierfunktion für Aplis wurde von re–graph auf Kundenwunsch hin entwickelt. Auf dem weitläufigen Betriebsgelände des Kunden sind insgesamt 30 Mitarbeitende für die Meldungsbearbeitung der BMA zuständig. Die Kontrolle der Meldungen am Auslöseort muss aus Sicherheitsgründen unverzüglich erfolgen. Das vorher genutzte Benachrichtigungssystem auf SMS-Basis hatte sich für eine effiziente Meldungsbearbeitung als ungeeignet erwiesen.

Aplis ? Informationssystem für Brandmeldeanlagen

Das grafische Informationssystem Aplis ermöglicht eine komfortable browserbasierte Übersicht über die Betriebszustände eines Brandmeldesystems sowie die meldungsbezogene Anzeige von Feuerwehr-Laufkarten und Maßnahmentexten. Gleichzeitig besteht Zugriff auf Brandschutzgrafiken und die Anlagendokumentation. Mit der kostenlose App Aplismobile können sämtliche Informationen auf mobilen Endgeräten wie Handys und Tablets dargestellt werden.

Die re–graph GmbH ist ein führender Hersteller von Informationssystemen für Brandmeldeanlagen, Feuerwehr-Peripherie und Brandschutzgrafiken. Als Pionier bei der Entwicklung von Feuerwehr-Laufkarten verbindet das Unternehmen seit über 40 Jahren Erfahrung mit Innovation und Dynamik zum Nutzen seiner Kunden.

Qualität, Flexibilität und Nachhaltigkeit sind die Leitmotive bei der Entwicklung und Fertigung, die ausschließlich in Deutschland stattfinden. Datenschutz und Datensicherheit für sensible Kundendaten werden dabei von Anfang an berücksichtigt.

Die Produkte von re–graph werden nach den aktuell gültigen Normen und Richtlinien des Vorbeugenden Brandschutzes hergestellt und von anerkannten Instituten wie VdS geprüft. Das Qualitätsmanagement des Unternehmens ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. re–graph beschäftigt am Stammsitz in Korntal-Münchingen bei Stuttgart und in den sechs regionalen Niederlassungen 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.