“Die Rettung”-Virtual Reality Experience: Bergrettung ohne Risiko am eigenen Leib erleben!

“Die Rettung” macht es den Besuchern der Jubiläumsausstellung “100 Jahre Bergwacht Bayern” im Alpinen Museum München ab dem 30.08. möglich, eine Bergrettung virtuell zu erfahren.?

In enger Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) entwickelte das Team von straightlabs eine immersive VR-Experience, in der eine Bergwachtrettung aus Perspektive des/der Geretteten erlebbar wird. Nutzer*innen tauchen in ein emotionales und realistisches alpines Unglücksszenario ein und lassen sich von der Bergwacht per Hubschrauber retten.

Hierbei simulieren ein echter Bergrettungssack und ein Seilzug in Kombination mit einer Virtual Reality-Anwendung die emotionale Ausnahmesituation der Bergrettung. Teilnehmende erleben über eine VR-Brille in der virtuellen Realität, wie sie zunächst von der Bergwacht versorgt und dann von einem Rettungshubschrauber in den Himmel gehoben werden. Ein besonderes Raumdesign sowie das direkte Gespräch mit den Entwicklern des Projekts und Vertretern der Bergrettung runden die Erfahrung ab.

Einen ersten Einblick gibt folgender Trailer:?https://www.youtube.com/watch?v=XV-l9Nnj_Nw.

Straightlabs befasste sich hauptsächlich mit der technischen Implementierung der Virtual Reality Experience. Der Beitrag erstreckte sich hierbei von Tests bezüglich des Trackings und der Usability bis hin zum Art-Design für das VR-Erlebnis. Auf Grundlage vorheriger Erfahrungen und der Expertise im Umgang mit immersiven Technologien, Kunst-Experiences, Games, immersivem Marketing und innovativen Trainingsanwendungen in VR, war es dem jungen Team von straightlabs möglich, ein überzeugendes und realitätsnahes Design der alpinen Umgebung mit ansprechenden 3D-Elementen zu entwickeln. So werden die Vorteile der neuen Technologie in Szene gesetzt und die Gesamterfahrung der Bergrettung wird noch überzeugender erlebbar. Mit Hilfe des Feedbacks der Teilnehmer kann die Erfahrung künftig kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Einen Einblick in die Funktionsweise der VR-Installation liefert ein kurzes Making-of mit Fabrizio, Antoine und Stefan von straightlabs:?https://www.youtube.com/watch?v=CEV0Ytd8R7g.

Creative & Technical Director Fabrizio Palmas äußerte sich zur Zusammenarbeit mit dem BR wie folgt:

?Die Zusammenarbeit mit dem BR war, von der ersten Idee bis zur vollständigen Experience, von Produktivität und einem ständigen Dialog geprägt. Wir sind wirklich stolz auf die tollen Ergebnisse, die wir gemeinsam erzielen konnten. Wir sind auch dankbar für die produktive Zusammenarbeit mit den engagierten Bergretter*innen des Zentrums für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht Bayern in Bad Tölz. Es war für unser Team spannend und hilfreich für die Entwicklung dieser Experience, dort selbst eine Rettungssituation erleben zu können! Ich freue mich darauf, das immersive Erlebnis bald mit allen interessierten Gästen teilen zu können und bin gespannt auf die Zukunft dieses Projektes?

Ursprünglich sollte das Projekt im Rahmen der Jubiläumsausstellung ?100 Jahre Bergwacht Bayern? im Alpinen Museum in München bereits im Juni der Öffentlichkeit präsentiert werden und danach auf verschiedenen Messen, Ausstellungen und VR-Events anzutreffen sein. So sollte einem möglichst breiten Publikum die wichtige Arbeit der freiwilligen Helfer*innen nähergebracht werden. Der Start der Ausstellung inklusive VR-Installation steht nun am 30. August 2020 kurz bevor. Weiter Infos bezüglich der Premiere gibt es vorab auf: https://dierettung.br.de/on-site.

Aufgrund der Pandemiesituation wurde der Entwicklungsfokus zunächst auf die zugehörige Webseite und eine eine Vorab-Version der VR-Experience zum Download (für interessierte Besitzer einer VR-Brille) gelegt. Diese sind unter:?https://dierettung.br.de/?verfügbar.

?

Die straightlabs GmbH & Co. KG entwickelt interaktive, innovative und skalierbare Lösungen im Bereich Corporate Learning. Von der strategischen Beratung über gamifizierte Lernmethoden bis hin zum After Sales Support, bieten wir Ihnen ein innovatives Educational Technology Lab. Meistern Sie die digitale Transformation im Corporate Learning, vertrauen Sie auf den Benchmark, vertrauen Sie straightlabs.

? 2020 straightlabs.com | Prof. Dr. Peter Niermann

+49 89 642 56 831 | info@str8labs.com