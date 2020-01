Die richtige Entscheidung / Leitartikel von Christine Richter

Es ist schneller gegangen als gedacht: Am Dienstagabend hat sich

die Berliner SPD-Spitze darauf verständigt, dass Franziska Giffey, die

Bundesfamilienministerin und ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeisterin, neue

Landeschefin werden soll. Und im kommenden Jahr soll sie dann auch

Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst 2021 werden – auch wenn

das im Moment noch niemand öffentlich sagt. Die 41-Jährige löst also Michael

Müller gleich in zwei Positionen ab – an der Parteispitze und später dann auch

als Spitzenkandidatin. Und wenn alles für die SPD gut läuft, im Jahr 2021 auch

im Roten Rathaus. Es ist die richtige Entscheidung. Bis zur Abgeordnetenhauswahl

sind es noch viele Monate, die Giffey für sich sicherlich nutzen wird. Die

Berliner SPD hat am Dienstagabend alles richtig gemacht.

