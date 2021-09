Die S14 Solutions Days 2021 – ein voller Erfolg

Vom 22. bis 23. September 2021 fanden die mittlerweile dreizehnten S14 Solutions Days in der Exertis Pro AV Zentrale (ehemals COMM-TEC) in Uhingen bei Stuttgart statt. Das neue Ausstellungskonzept und die Ausweitung auf zwei Messetage wurden ein voller Erfolg.

Unter dem Motto „BetterTogether“ fanden die S14 Solutions Days an zwei Messetagen als beliebter Branchentreff dieses Jahr wieder als vor Ort Veranstaltung in Uhingen statt.

„Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr wieder auf eine Präsenzveranstaltung gehen und hier wieder einen super Branchentreff etablieren konnten. Die Resonanz ist sehr gut“, sagt Rainer Sprinzl, Managing Director DACH bei Exertis Pro AV.

Die Stimmung auf dem Messegelände war in der Tat sehr positiv: Besucher, Integratoren, Fachhändler, Techniker, aber auch Medienvertreter und Hersteller begrüßten die Veranstaltung und befürworteten vor allem das neue Ausstellungskonzept: Das Messegelände wurde ausgeweitet und in unterschiedliche Bereiche mit insgesamt ca. 1.500 m2 Ausstellungsfläche unterteilt. So erwarteten zwei große Themenzelte zu UCC, Visualization, E-Learning und Media Solutions sowie zu Digital Signage und LED Solutions die Besucher. Ein dritter Bereich im Hauptgebäude wurde zur Pro Audio Solutions Ausstellung umgebaut und begeisterte mit Live-Demos. Diese fanden auch direkt in den Messezelten bei vielen Herstellern direkt am Stand statt. Ebenso Teil der Veranstaltung waren die insgesamt neun 40-minütigen Vorträge auf der offenen Hauptbühne im Außenbereich. Erstmalig auf den S14 Solutions Days wurden sämtliche Vorträge zudem live gestreamt und aufgezeichnet. Dadurch konnten auch Daheimgebliebene aktiv am S14 teilnehmen. Ebenso erhalten Hersteller somit eine Möglichkeit auch nach der S14 Messe ihre Highlights online zu zeigen. Des Weiteren können Kunden und Besucher dieses Angebot aktiv nutzen, um sich über Hersteller und ihre Lösungen zu informieren. Basierend auf dem S14 Konferenzprogramm 2021 können Sie die vorhandenen Aufzeichnungen auf unserer Website und auf unserem YouTube Kanal ansehen.

Die ausstellenden Hersteller äußerten sich durchweg begeistert zu der gelungenen Veranstaltung und freuten sich sehr, sich auf dieser S14 Plattform zu präsentieren und neueste Produkte, Innovationen, Trends und Lösungsmöglichkeiten vorzustellen. Neben unseren Hauptsponsoren Barco, AiroDoctor, Evoko, INfiLED, Legrand, Lenovo, LG, Lumens, NETGEAR, NewLine und NewTek haben auch neue Partner von Exertis Pro AV wie Konftel, Spottune und Yamaha von sehr guten Kundengesprächen und einem entspannten Austausch berichtet.

Abgerundet wurde das Event durch den großzügige Cateringbereich mit schwäbischen und italienischen Spezialitäten, welche großen Anklang fanden und jeden Messeteilnehmer der S14 Solutions Days auch kulinarisch zufrieden stellte. Bei schönstem Wetter fanden so in der Huddle Area unter freiem Himmel in lockerer Atmosphäre vielversprechendes Networking, Ideenaustausch und spannende Gespräche statt.

Selbstverständlich wurde ein umfangreiches Hygienekonzept umgesetzt und gemäß behördlichen Vorschriften und Regeln befolgt. Auch wurde strikt nach den 3G Regeln Einlass zum Messegelände gewährt, um Besucher, Herstellervertreter und Mitarbeiter zu schützen – Health First!

Wir bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit mit allen Partnern und Referenten, welche maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die diesjährigen S14 Solutions Days zu einem so erfolgreichen Event geworden sind. Ein besonderes Dankeschön geht an unsere Gastreferenten Rachel Linnemann von Microsoft, welche das Thema “Microsoft Teams Rooms Devices Partner Opportunities” vorstellte sowie an Mike Blackman von der ISE, welcher über die Entwicklung der AV Industrie in Zeiten von Corona – Chancen und Potenziale referierte. Ebenso möchten wir uns bei Jürgen Klinsmann bedanken, welcher als krönender Abschluss und finales Highlight in einer Video-Live-Schaltung im Dialog mit Rainer Sprinzl über Führungskultur und über den Einsatz von Medientechnik im Fußball sprach.

Über die Exertis Pro AV

Exertis Pro AV, ehemals COMM-TEC, zählt seit mehr als 30 Jahren zu den größten und renommiertesten Distributionsunternehmen für AV-Medientechnik in Europa und ist seit 2019 Teil der DCC Technology Trading/Exertis. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Uhingen bei Stuttgart vertreibt die Produkte von mehr als 60 namhaften Herstellern. In den Business-Units „Digital Signage & Media Solutions“, „Collaboration & UCC“, „Signal Management“, „Pro Audio & Control“, „Display Solutions“ sowie „Racks & Mounts“ erhalten Fachplaner, Systemintegratoren und Architekten die optimale Hardware für ihre Anforderungen. Der Exertis Pro AV Claim „Think Solutions“ ist dabei von zentraler Bedeutung: Er schafft das Bewusstsein, in Lösungen zu denken, zu handeln und Lösungen anzubieten. Exertis Pro AV liefert alles aus einer Hand – von der Planung, über die Beratung bis hin zur Umsetzung.