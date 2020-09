Die Sarbacane-Gruppe, Muttergesellschaft von Mailify, wächst um 23 Millionen Euro und erreicht eine neue Dimension im digitalen Marketing-Segment

Die Sarbacane-Gruppe mit Sitz in Nordfrankreich, ein Herausgeber von Anwendungen für die Unternehmenskommunikation, ist durch ihre führende Position unter den E-Mail-Marketing-Programmen in Europa, eine Referenz auf ihrem Markt. Die Gruppe hat mit ihrem Know-how im Bereich E-Mail-Marketing, SMS-Kampagnen und Marketingautomatisierung eine Reihe von Produkten entwickelt, wie Mailify, Layout, Sarbacane Chat und Touchdown, die Ende 2019 auf den Markt gebracht wurden, sowie Datananas, ein im April 2020 erworbenes Pariser Unternehmen.

IDI, eine der führenden börsennotierten Investmentgesellschaften in Frankreich, investiert neben dem Management fast 10 Millionen Dollar in das Unternehmen unter der Führung des Gründers Mathieu Tarnus, der weiterhin Mehrheitsaktionär ist. Dieser Schritt untermauert eine ehrgeizige Strategie der Innovation und des externen Wachstums.

Eine einzigartige Positionierung auf einem sehr gesunden Markt

Digitale Kommunikationsmittel unterstützen Unternehmen in ihrer Entwicklung und gewinnen an Dynamik. Der Markt wächst langfristig und profitiert auch von der steigenden Geschwindigkeit der Digitalisierung von KMUs im Jahr 2020.

?Im Jahr 2021 werden wir das 20.Jubiläumsjahr von Sarbacane feiern. Seitdem haben Unternehmen aller Größen und Sektoren dank der Effizienz der mit unseren Tools erstellten Kampagnen ihr Geschäft weiterentwickelt. Ihr Vertrauen ist die treibende Kraft hinter unserer stetigen Innovation.? Mathieu Tarnus, Gründer und CEO von Sarbacane

Mailify bietet eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre E-Mail- und SMSKommunikation zu optimieren und zu automatisieren. Diese Finanzoperation bestätigt heute den Erfolg ihres Modells. Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im Jahr 2019 11 Millionen Euro, und im Jahr 2020 wird der konsolidierte Umsatz des Unternehmens mehr als 14 Millionen Euro betragen. Das Unternehmen ist stark gewachsen und beschäftigt bereits mehr als hundert Mitarbeiter. Selbst während der Corona-Zeit, ist die Rekrutierung nicht gesunken.

Das in Nordfrankreich ansässige Team steht im Mittelpunkt eines einzigartigen Ansatzes, der auf 3 Säulen beruht: Modernste Funktionalitäten (Smart TemplatesTechnologie, prädiktive Versendung, automatische Multichannel-Kampagne usw.), hohe Benutzerfreundlichkeit und vor allem ein individueller Support, der Mailify besonders von anderen Marktteilnehmern unterscheidet.

Diese Strategie hat fast 10.000 Unternehmen, vor allem KMUs, aber auch Verwaltungen und Großkonzerne (Christian Dior, L?Occitane, Mondial Relay, Warner Music usw.) überzeugt. Mailify?s Premium-Vision richtet sich an Fachleute und Unternehmen, die weder preiswerte Selbstbedienungstools noch das ?AllInclusive?-Marketing Suite-Modell suchen, die viele Ressourcen und ein spezielles Team erfordern.

F&E und das externe Wachstum sollen an Dynamik

gewinnen

Als Vorreiter der Innovation in seinem Sektor beabsichtigt Sarbacane, diesen Schritt zu nutzen, um die Forschung und Entwicklung weiter auszubauen, wie z.B. die Funktion Smart Templates, die im Sommer 2020 veröffentlicht wurde und deren Algorithmus in der Lage ist, aus der einfachen URL einer Webseite maßgeschneiderte E-Mail- und Newsletter-Vorlagen zu generieren, die sofort versandfertig sind. Nach Touchdown (E-Mail- & SMS-Marketinglösung, die in

Microsoft Dynamics 365 integriert ist), Layout (Email Template Builder) und Sarbacane Chat (Chatbot und Konversationsmarketing), die alle im letzten Quartal 2019 veröffentlicht wurden, beabsichtigt Mailify, seine Innovationen

fortzusetzen, um immer effektivere Lösungen anzubieten und durch Technologie und Support auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren.

?Die Gruppe Sarbacane beschleunigt seine Entwicklung durch

das Wachstum seiner verschiedenen Marken, die allesamt

Maßstäbe in ihren Märkten setzen. Wir freuen uns, das Team bei der Umsetzung dieser Strategie und bei seinen Zukunftsplänen zu unterstützen. Diversifizierung und Akquisitionen in der Welt der B2BMarketing-Software und -Dienstleistungen.? Julien Bentz, Mitglied des IDI-Exekutivkomitees

Ein bedeutender Teil der Operation ist auch dem externen Wachstum gewidmet, insbesondere auf internationaler Ebene. Die Übernahme des Startup-Unternehmens Datananas (Verkaufsautomatisierung), das der Konzern im

April 2020 erworben hat, ist der erste Schritt einer klar definierten Strategie, insbesondere zur Konsolidierung der Position des Konzerns außerhalb Frankreichs.

Nach der vorangegangenen Expansionsphase, die vom Ardian Wachstumsfonds begleitet wurde, leitet diese neue Finanzoperation eine neue Phase ein. Es zeigt

die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Mailifys Servicemodell (SaaS B2B) und den Erfolg seines Ansatzes.

Über die Unternehmen:

IDI

IDI ist eine der führenden börsennotierten Investmentgesellschaften in Frankreich. Die Gruppe hat sich seit 50 Jahren auf die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Dank der Stabilität ihrer Aktionärsbasis und der Qualität ihrer Teams gehört IDI stets zu den leistungsstärksten Unternehmen in ihrem Sektor. Seit ihrer Börsennotierung im Jahr 1991 hat IDI ihren Aktionären eine interne Rendite (reinvestierte Dividenden) von 15,7% geboten. IDI ist an der Euronext Paris notiert.

Ardian

Ardian ist eines der weltweit führenden privaten Investment- und Vermögensverwaltungshäuser mit einem verwalteten und/ oder beratenden Volumen von 100 Milliarden Dollar in Europa,

Amerika und Asien. Auf der Grundlage seiner Werte Exzellenz, Loyalität und Unternehmertum profitiert

Ardian von einem internationalen Netzwerk von 690 Mitarbeitern in fünfzehn Büros in Europa.

Durch seine Verpflichtung, den geschaffenen Wert mit allen Interessengruppen zu teilen, trägt Ardian zum Wachstum von Unternehmen und Volkswirtschaften auf der ganzen Welt bei.