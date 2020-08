Die SCALTEL – IT-Dienstleister und Managed Service Provider

Der Fachkräftemangel in der IT stellt viele Unternehmen vor eine große Herausforderung. Sobald es zu einer Störung oder einem Ausfall innerhalb der IT-Infrastruktur kommt, sind meistens auch andere Bereiche betroffen, allen voran die Produktion. Deshalb sorgt die SCALTEL, als Managed Service Provider dafür, dass die IT ihrer Kunden jederzeit hochverfügbar und sicher ist.In dem Referenzbericht mit der MAPAL Dr. Kress KG erfahren Sie, wie ein Managed Service Projekt in enger Zusammenarbeit umgesetzt wird. Den Bericht dazu können Sie ganz bequem in der Online-Ausgabe der SCALTEL BlauPause nachlesen.Der IT-Dienstleister bedankt sich insbesondere bei Herrn Dr. Erwin Schuster, CIO der MAPAL Gruppe, für die interessanten Einblicke und die langjährige Kooperation.

Zur SCALTEL Gruppe zählen die SCALTEL AG, die SCALTEL Smart Building GmbH, die SCALCOM GmbH, sowie die SNS Systems GmbH. Die Gruppe verfügt über ein umfassendes Produkt- & Serviceportfolio sowohl im klassischen Systemhausgeschäft als auch im Bereich Cloud- und Managed Services. Insgesamt tragen 240 Mitarbeiter zu dem Erfolg der Gruppe bei. Ausgehend von den Standorten Neuss, Köln, Wiesbaden, Neu-Isenburg, München und Waltenhofen betreuen die SCALTEL-Mitarbeiter mittelständische Unternehmen in der DACH-Region. Die Gruppe erwirtschaftete in 2019 einen Umsatz von rund 51 Mio. Euro.