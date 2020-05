Die Sieger der SmartHome Deutschland Awards 2020

Am 12. Mai hat der SmartHome Initiative Deutschland e.V. wieder die smartesten Produkte, Projekte und Start-Ups ausgezeichnet. Wegen Corona fand die Preisverleihung live im Internet statt. Bis zu 120 Zuschauer hatten sich zugeschaltet und mit Spannung verfolgt, wer den ersten Platz in der jeweiligen Kategorie belegen konnte.

Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten der vier ausgelobten Kategorien! Alle vier konnten sich gegen ihre Konkurrenz behaupten und die Fachjury mit ihrer smarten, nachhaltigen, benutzerfreundlichen oder zeitgemäßen Herangehensweise überzeugen. Die Sieger 2020 werden nach Möglichkeit trotz Corona in Kürze ihren Award ausgehändigt bekommen, denn jeweils ein Vorstandsmitglied des Bundesverbands wird die Gewinner vor Ort besuchen und den Pokal oder die Urkunden überreichen. Wir werden berichten.

Das sind die Sieger der SmartHome Awards 2020

Die Sieger der Kategorie ?Bestes SmartHome Produkt:

Platz 1:? Herzlichen Glückwunsch an die mediola ? connected living AG. Sie haben die Jury mit dem ?All-in-one over IP: mediola AIO GATEWAY V6 Plus? überzeugt. Carsten Steinke, Chefredakteur von ?Das intelligente Haus? beim Fachschriftenverlag, lobte in seiner Laudatio: ?Mediola hat für heutige und künftige Anwendungen damit ein innovatives System entwickelt, um nahezu beliebige Geräte in einer einzigen All-in-one Smarthome Lösung zu vereinen. Das AIO Gateway V6 Plus ist eine universell einsetzbare SmartHome Zentrale und es ist standardunabhängig. Mit ihm kann man bereits verbaute Technik smart nachrüsten. Es vernetzt sehr viele inkompatible Funkprotokolle unterschiedlicher Hersteller und Marken und sie arbeiten nahtlos zusammen.?

Weitere Informationen im Video-Pitch von mediola:

https://www.youtube.com/watch?v=uQZtrhVtRFs&feature=youtu.be

Weitere Platzierungen:

Platz 2: ProKNX SAS – “KI basiertes Offline Sprachsteuerungssytem”

Weitere Informationen: Video-Pitch von ProKNX:

https://www.youtube.com/watch?v=1yTmkfmhkDg&feature=youtu.be

Platz 3: myGEKKO | Ekon GmbH – “myGEKKO OS das Betriebssystem für digitale Gebäude”

Weitere Informationen: Video-Pitch von myGekko:

https://www.youtube.com/watch?v=6lCb4y8bNC0&feature=youtu.be

Die Sieger der Kategorie ?Bestes SmartHome Start-Up?

Platz 1: Das beste Start-Up 2020 heißt Enerthing GmbH! Das Unternehmen aus Leverkusen konnte sich mit seinem wartungsfreien CO2-Sensor mit Photovoltaikfolie gegen die Konkurrenz durchsetzen. Laudatorin Tanja Loitz, Geschäftsführerin von co2online, erläuterte die Juryentscheidung bei der Online-Preisverleihung so: ?Entscheidend für die Jury war, welche Bewerbung uns in Sachen Innovation gepaart mit Nachhaltigkeit überzeugte. Die neuartige Photovoltaikfolie mit wartungsfreiem Co2 sensor, der völlig energieautark betrieben wird, sowie die Skalierbarkeit des Ansatzes haben uns voll und ganz überzeugt.?

Weitere Informationen im Video-Pitch von der enerthing GmbH:

https://www.youtube.com/watch?v=9J3ONMH4nLM&feature=youtu.be

Weitere Platzierungen:

Platz 2: Taxel GmbH – “Taxel – Touch to Control”

Weitere Informationen im Video-Pitch der Taxel GmbH:

https://www.youtube.com/watch?v=vi5iTT4FhQQ&feature=youtu.be ??

Platz 3: DjinnSensor? – “Human centered management for indoor environment”

Weitere Informationen im Video-Pitch von DjinnSensor:

https://www.youtube.com/watch?v=JzmI6TiAWs0&feature=youtu.be

Die Sieger der Kategorie ?bestes klimaschützendes und smartes Berliner Projekt?

Platz 1: Den Berliner Sonderpreis 2020 erhält die ZP Zuhause Plattform GmbH für das Projekt “Smart Building – im Wohnpark Mariendorf”. Sven Burkhardt von der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), der Berlin in der Award-Jury vertreten hat, fand in seiner Laudatio folgende Worte: ?Ich nenne die Zuhause Plattform gern ?Local Hero?, sie zeigt, dass Innovation nichts für Fachexperten sein muss, sondern durchaus für den Nutzer leicht umzusetzen sein kann. Hervorzuheben ist, dass sich die Lösungen optimal auf bereits bestehende Strukturen aufsetzen lässt.?

Weitere Informationen im Video-Pitch von der ZP Zuhause Plattform GmbH:

https://www.youtube.com/watch?v=XhDge-vrCbU&feature=youtu.be

Weitere Platzierungen:

Platz 2: Oktett-8 GmbH – “Massiv parallele Sensorik für effiziente Gebäude”

Weitere Informationen im Video-Pitch von Oktett-8:

https://www.youtube.com/watch?v=MZYqi3FHgFU&feature=youtu.be

Platz 3: Akktor GmbH – “Brennwerttuning? – damit Abgas seine Wärme abgibt”

Weitere Informationen im Video-Pitch der Akktor GmbH:

https://www.youtube.com/watch?v=0V0EuSzcysc&feature=youtu.be

Die Sieger der Kategorie ?bestes realisiertes SmartHome Projekt?

Platz 1: SmartHome für mehr Barrierefreiheit hat sich JÄGER DIREKT mit dem Projekt “Wohnen im Alter 4.0 mit OPUS und meinPAUL” auf die Fahnen geschrieben und konnte damit die Jury überzeugen! Laudator Heinz Lux, CEO der KNX Association, begründete die Entscheidung wie folgt: ?Platz 1 ist ein enorm vorausschauendes Projekt, das die Anforderungen der Senioren in ihrem Wohnraum sehr deutlich unterstützt, auf viele Möglichkeiten und auf sehr unterschiedliche Bedürfnisse der Senioren ausgelegt ist, bereits sehr viel in der Praxis umgesetzt sowie praxisorientiert erprobt wurde. Besonders hervorzuheben ist, dass das smarte Assistenzsystem meinPAUL den Senioren egal in welcher Altersstufe unterstützt und dies schon sehr früh einsetzbar ist und später entsprechend erweitert werden kann.?

Weitere Informationen im Video-Pitch von Jäger DIREKT:

https://www.youtube.com/watch?v=oMyoHZWdnwE&feature=youtu.be

Weitere Platzierungen:

Platz 2: WeberHaus GmbH & Co. KG – “sunshine 220 ? das Home4Future”

Weitere Informationen im Video-Pitch von WeberHaus:

https://www.youtube.com/watch?v=6gkqpy0nFFU&feature=youtu.be

Platz 3: eQ-3 AG – “Energiesparprojekt mit smarter Homematic Einzelraumregelung”

Weitere Informationen im Video-Pitch der eQ-3 AG:

https://www.youtube.com/watch?v=rjuAUfXTaX8&feature=youtu.be

Weitere Informationen auf der Website:

Auf der Website des SmartHome Initiative Deutschland e.V. finden Sie eine ?Award 2020 Sonderseite?, die im Laufe des 12. Mai vervollständigt werden wird. Hier werden wir nach und nach alle Materialien zusammenfassen. Neben der Pitches der Sieger und Nominierten finden Sie hier ebenfalls deren Kontaktdaten, außerdem ein Mitschnitt der Online-Preisverleihung zum Nachschauen sowie Bilder der Pokale für Ihre Berichterstattung.

https://www.smarthome-deutschland.de/award/alle-infos-zur-online-preisverleihung-2020.html

Darüber hinaus möchten wir Sie auch auf den SmartHome TV YouTube-Channel hinweisen. Hier finden Sie in der Playlist ?SmartHome Deutschland Award 2020? alle Videos zur Veranstaltung zum Nachschauen.

Ein großes Dankeschön an Award Unterstützer und Jury!

Noch einmal möchte sich der SmartHome Initiative Deutschland e.V. beim GOLD-Sponsor KNX Association herzlich bedanken, der diese Veranstaltung auf allen erdenklichen Ebenen unterstützt hat.

Ebenfalls bedanken wir uns bei unserer Fachjury unter der Leitung von Professor Birgit Wilkes, die sich auch dieses Jahr wieder in ehrenamtlicher Tätigkeit durch die vielen Bewerbungen gearbeitet hat, und in diesem Jahr sogar bereit war, die Online-Preisverleihung mit ihren Video-Laudationes zu bereichern!