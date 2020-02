Die Softwarelösung für jeden Paketshop

Das E-Commerce Geschäft ist in den letzten Jahren stark gewachsen und damit auch der Versandhandel. Diese Tendenz zeigt bis jetzt auch keinen Abbruch. Somit ist das Paketaufkommen für Paketshops in den letzten Jahren stark gewachsen und wird auch in Zukunft weiter wachsen. Nun stellt sich den Inhabern natürlich die Frage, wie damit umzugehen ist. Die COSYS Ident GmbH empfiehlt den Einsatz einer intelligenten Software, die die Mitarbeiter/-innen bei der Bearbeitung der Paketannahme und der Abgabe der Sendung an den Kunden unterstützt.

Die COSYS Paketshop Cloud Softwarelösung verwendet die Barcodes, die bereits von den Paketdienstleistern auf den Sendungen angebracht wurden, um sie eindeutig zu identifizieren. Mit einem Smartphone, MDE-Gerät oder Tablet können die Barcodes erfasst werden.

Eine Sendungsannahme mit der COSYS Software kann wie folgt aussehen:

Zuerst wählt der Mitarbeiter den KEP-Dienst aus einem Drop-Down Feld aus. Danach kann er die Paketcodes einfach scannen oder falls sie beschädigt sein sollten, manuell eingegeben. Dann werden Empfänger und Absender aus einem auto complete Drop-Down Feld ausgewählt und optional gibt es noch die Möglichkeit ein Foto, zum Beispiel zur Dokumentation eines Schadens, aufzunehmen. So können die Mitarbeiter Sendungen schnellstmöglich annehmen und alles ist dokumentiert und über den COSYS WebDesk nachvollziehbar. Das hinterlegen von Preisen ist ebenfalls möglich.

Die Software ermöglicht außerdem den automatischen Versand von E-Mails and Kunden, sowie die Erstellung von Reports. Auch das Hinzufügen von weiteren Modulen, wie zum Beispiel Retouren oder individuelle Anpassungen in der Software stellen kein Problem dar.

Über den COSYS WebDesk können Sie stets Sendungen zurückverfolgen und den Überblick behalten, da die Software jeden Prozessschritt dokumentiert.

Sie können die Software entweder bequem in der COSYS Cloud (SaaS) hosten lassen oder lokal als Serverinstallation (OnPremise) lokal auf Ihren Server betreiben.

Gerne können Sie einfach die App im Play oder Apple App Store testen.

Informieren Sie sich noch heute zu COSYS Paket Shop Softwarelösung unter: https://www.cosys.de/paket-management/paketshop

Und besuchen Sie unsere Webseite oder rufen Sie bei uns an unter: +49 5062 900 0 .

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.