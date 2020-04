Die Solidarische Republik Deutschland – Eine Vision, die sich erfüllt?

Für den Autor ist eine Weiterentwicklung der BRD zu einer Solidarischen Republik zwingend notwendig. Im Buch gibt er konkrete Vorschläge zum Umbau des jetzigen Staates zu einer Volksherrschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Demokratie gestärkt und die föderalen Strukturen verändert werden. Zudem ist ein wirkungsvolles Bildungssystem und eine wesentliche Ausprägung des Sozialstaates nötig. Nur so ist es möglich, das Auseinanderdriften von arm und reich zu stoppen und sogar rückgängig zu machen.

Weiterhin enthält das Buch Vorschläge zur Einführung eines dreiteiligen Grundeinkommens, zu einer nach sozialen Aspekten differenzierten Mehrwertsteuer sowie einer wirkungsvolle Vermögens- und Erbschaftssteuer. Nicht zuletzt beschäftigt sich der Autor mit der Weiterentwicklung der EU, dem Einwanderungs- und Asylrecht sowie mit den Herausforderungen der Digitalisierung.

Der Autor Bernd Schubert, Jahrgang 1945, war in seiner beruflichen Laufbahn als Grundschullehrer und Diplomsportlehrer tätig. Er bereiste bislang 89 Länder, so dass sein Interesse an Geografie, Geschichte und vor allem Politik immer weiter wuchs. Seine auf Reisen gewonnenen Erfahrungen prägten sein Weltbild.

"Die Solidarische Republik Deutschland – Eine Vision, die sich erfüllt?" von Bernd Schubert ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03441-9 zu bestellen.

