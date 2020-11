Die Sonne ? Ein Hotel in Partschins mit besonderen Vorzügen Lichtdurchflutete Räume im Partschins Hotel

Südtirol punktet mit einer einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft. Im bezaubernden Ort Partschins in Südtirol liegt das Alpin- und Stylehotel die Sonne. Der perfekte Urlaubsort, an dem Tradition, Genuss und modernes Design zueinander finden. Die neuen Design-Zimmer und Suiten sind dank der großen Fensterfronten lichtdurchflutet und sorgen schon beim Aufstehen am Morgen für einen atemberaubenden Blick über Meran und die umliegende Bergkulisse. Auch in kulinarischer Hinsicht verschmelzen moderne Raffinessen und traditionelle Südtiroler Küche zu einem Geschmackserlebnis. Dieses genießen Sie in den gemütlichen Stuben oder im Gewölbe im original erhaltenen Gemäuer von 1371.

In den Hotels in Partschins in Sütirol viel erleben

Freizeitangebote gibt es hier en masse. Nicht nur das Hotel, sondern auch die Umgebung hat viel zu bieten, das Ihren Urlaub zu etwas ganz Besonderem macht. Die herrliche Lage lädt selbstverständlich dazu ein, die umliegende Landschaft mit ihren Bergbächen und Gipfeln aktiv zu erkunden und erleben. Gerne berät Sie das Team des Hotels, um die optimale Wanderung für Ihre Ansprüche zu finden. Auch für Radfahrer ist Partschins und Umgebung ein wahres Paradies. Egal, ob Adrenalinjunkie oder als Familie ? die zahlreichen Strecken halten für jedes Interesse großartige Erlebnisse parat.

Sich im Skypool in Südtirol gemütlich treiben lassen

Das Hotel Sonne bietet Gästen viele Wellnessangebote. Ein besonderes Highlight des Hotels in Partschins ist der neue Infinity Pool. In angenehmem Salzwasser ziehen Sie Ihre Bahnen oder lassen sich einfach treiben. Mit dem atemberaubenden Blick auf die Meraner Bergkette wird dies zu einem besonderen Badeerlebnis. Wellnessliebhaber dürfen sich auf die finnische und die Bio-Sauna des Hotels freuen. In den gemütlichen Kuschelnestern auf der Panorama-View-Terrasse lässt es sich anschließend hervorragend entspannen und den Moment genießen. Denn ein Urlaub im Alpin- und Stylehotel die Sonne bedeutet vor allem eines ? Genuss und Wohlbefinden auf ganzer Linie.

Weitere Informationen und Angebote finden Sie unter https://www.hotel-sonne.it/