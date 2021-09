Die Standrohrverwaltung und -ortung der neuen Generation

Für die Entnahme von Wasser aus dem Versorgungsnetz werden Standrohre regelmäßig von den Wasserversorgungsunternehmen?verliehen.?Damit entsteht ein Risiko bei der sicheren Versorgung mit sauberem Trinkwasser, denn es kommt immer wieder zu Missbrauchsfällen im Standrohr- und Trinkwasserbereich.

?Um die Sicherheit im Versorgungsnetz?zu erhöhen?und die gesamte Organisation zu?erleichtern, werden mit?iQ?TrackIT?alle Daten und Informationen zum Standrohr zentral an einem Ort gesichert.?Standrohrdaten, Standorte, Mietverträge und Kundendaten?können dort ganz einfach, übersichtlich und zu jeder Zeit mit einem beliebigen internetfähigen Gerät?auf einen Blick eingesehen werden.?Aufwändiges Zusammentragen von Informationen an verschiedenen Orten und in diversen Ordnern entfällt.

Mit der Lokalisierungsmöglichkeit und dem einfachen Vertragsmanagement?werden?einerseits die Einsatzorte und Anwendungen des Standrohres sichtbar, andererseits können so eventuelle Ursachen von Beeinträchtigungen des Trinkwassers und des Versorgungsnetzes schnell identifiziert werden.

Mit der?Erweiterung?von?GPS-Trackern?werden?die?Live-Standorte der Standrohre direkt ersichtlich und damit die Kontrolle über den Verbleib maximiert. Damit ist es auch möglich, für den Einsatz des Standrohres ein Gebiet (virtueller Zaun) festzulegen. Sobald das Standrohr diese Grenze überschreitet, erfolgt eine Warnmeldung über das System.

Bei der?Auswertung der Daten?werden weitere Informationen über die Nutzung der Standrohre gewonnen. So kann eingesehen werden,?welches Standrohr einer?Reparatur?bedarf,?wie lange?dieses?im Lager?stand?oder?ob es?aufgrund von?kürzlicher?Nutzung beziehungsweise langer Standzeit?desinfiziert werden muss. Dies bietet insbesondere dann eine gute Entscheidungsgrundlage, wenn es um?die Planung der Kapazität und?Neuanschaffungen geht.

BEULCO ist ein modern geführtes Familienunternehmen mit Sitz in Attendorn und zählt europaweit zu den Top-Anbietern von hochqualitativen Produkten für die Wasserversorgung. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Lösungen und Systeme für eine effiziente, sichere und transparente Trinkwasserversorgung, speziell im Bereich Hausanschlusstechnik und in der mobilen Wasserverteilung. Seit über 60 Jahren setzt BEULCO auf Qualität, Sicherheit und vor allem Innovation, um Trinkwasser langfristig zu schützen und eine optimale Versorgung zu gewährleisten – heute und in Zukunft.