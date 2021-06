Die Stevie? Awards rufen zur Teilnahme an den 18. jährlichen Stevie? Awards for Women in Business auf

Troisdorf, Deutschland // Fairfax, VA, USA, 9. Juni 2021 – Die Stevie? Awards, Veranstalter der weltweit führenden Wirtschaftsauszeichnungsprogramme, haben die Ausschreibung für die 18. jährlich stattfindenden Stevie Awards for Women in Business 2021 veröffentlicht. Die Teilnahmeunterlagen und alle Details zum Wettbewerb sind unter www.StevieAwards.com/Women erhältlich.

Die Auszeichnungen werden von den Machern der renommierten American Business Awards? und The International Business Awards? produziert.

Die Stevie Awards for Women in Business würdigen die Leistungen berufstätiger Frauen in mehr als 100 Kategorien, darunter „Unternehmerin des Jahres“, „Weibliche Führungskraft des Jahres“, „Mentorin oder Coachin des Jahres“, „Preis für das Lebenswerk“, „Gleiche Bezahlung“, „Frauen helfen Frauen“, „Mitarbeiterin des Jahres“, „Von Frauen geführtes Unternehmen des Jahres“ und „Innovatorin des Jahres“. Nominiert werden können alle weiblichen Unternehmerinnen, weibliche Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und von Frauen geführte Organisationen weltweit.

Der Einsendeschluss für Frühbucherinnen ist der 30. Juni, der endgültige Einsendeschluss ist der 28. Juli, und verspätete Einsendungen werden bis zum 25. August gegen Zahlung einer Verspätungsgebühr angenommen. Die Finalistinnen werden am 23. September bekannt gegeben, und die Gold-, Silber- und Bronze-Stevie-Gewinnerinnen werden bei einer Preisverleihung am 6. November in Las Vegas bekannt gegeben.

Zu den neuen Kategorien in diesem Jahr gehören: Innovativste Frau des Jahres im Bereich Rechnungswesen und Gesundheitswesen, Mentorin oder Coach des Jahres – Verbraucher, Frauen helfen Frauen – Sozialer Wandel, Social Change Maker des Jahres und viele mehr.

Die Stevie Awards haben sich mit Thought Leadership Leverage zusammengeschlossen, um Kategorien für Thought Leadership Awards anzubieten. Diese Kategorien umfassen:

Thought Leadership-Kampagne des Jahres

Leistung in Thought Leadership

Female Thought Leader of The Year

Die Gold-, Silber- und Bronze-Gewinnerinnen des Stevie Awards for Women in Business spiegeln eine vielfältige Gruppe von großen und kleinen Organisationen rund um den Globus wider.

Zu den Gewinnerinnen des letzten Jahres gehörten unter anderem:

Eva Mattheeussen, DHL Global Forwarding, Bonn, Deutschland

Maria Reinders, ZIB ? Zurück in den Beruf, Berlin, Deutschland

Claudia Engfeld, Industrie und Handelskammer Berlin, Berlin, Deutschland

Clare Riches, Group Chief Commercial Officer, thebigword group, New York, NY USA

Casey Coleman, Senior Vice President, Global Government Solutions, Salesforce, San Francisco, CA USA

Rebecca Wetherly, Principal Sales Executive, Amazon Web Services, Arlington, VA USA

Katherine Relle, Private Equity Portfolio Manager, Firmwide Business Resource Group Leader, JPMorgan Chase & Co. in New York, NY USA

Reem AlAfaliq, Sales Planning and Development Manager, DHL Express Saudi Arabia, Al-Khobar, Saudi-Arabien

Eunice Wong, Chief Growth Officer für die Märkte im Großraum China, Ketchum, Hongkong

Deana Scott, Gründerin und CEO, VMORE, Brisbane, QLD Australien

Gina Qiao, Senior Vice President, Chief Strategy Officer und Chief Marketing Officer, Lenovo, Peking, China

Terri Khonsari, Gründerin und Geschäftsführerin, Familien ohne Grenzen, Moraga, CA USA

Robin Toft, Gründer und CEO, Toft Group, San Francisco, CA USA

Projekt-Box, Pacific Pines, QLD Australien

Bug Bite Thing, Port St. Lucie, FL USA

Hegen Singapur, Singapur

LinkedIn Corp, Sunnyvale, CA USA

REMAP Netzwerk, Toronto, ON Kanada

John Hancock, Boston, MA

Burger King, Miami, FL

Die Stevie Awards for Women in Business 2021 werden von mehr als 200 führenden Fachleuten auf der ganzen Welt beurteilt, und die Nominierten haben Zugang zu allen Kommentaren und Vorschlägen der Jury zu ihren Nominierungen.

Hochauflösende Fotos der Stevie Award Trophäe und das Logo der Stevie Awards for Women in Business finden Sie unter: https://stevieawards.com/women/photos-and-logos.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Jule Kern

Junior Communications Manager

E-Mail: jule@stevieawards.com

The Stevie Awards in Europe

c/o

Catrin Beu

Kommunikation im Quadrat

Mobil: +49 151 400 747 54

E-Mail: catrin@stevieawards.com