Die Stunde der Diplomatie / Leitartikel von Michael Backfisch

Die Welt kann aufatmen – zumindest ein bisschen. Die große

Eskalationsspirale zwischen Amerika und dem Iran ist ausgeblieben. US-Präsident

Donald Trump hat am Mittwoch auf markige Worte und gefährliche Muskelspiele

verzichtet. Nach den iranischen Raketenangriffen auf zwei Militärbasen im Irak,

die auch von amerikanischen Soldaten benutzt wurden, hat Trump für seine

Verhältnisse erstaunlich moderat reagiert.

Er erwähnte ausdrücklich die vergleichsweise gemäßigte Antwort Teherans auf die

US-Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani. Dass eine

Vergeltungsaktion kommen werde, haben die Amerikaner eingepreist. Der genau

kalkulierte Umfang und der begrenzte Schaden haben zu der zurückhaltenden

Bewertung Trumps geführt. Wären US-Kräfte ums Leben gekommen, hätte seine Rede

anders ausgesehen.

Zumindest derzeit können beide Konfliktparteien gegenüber der eigenen Klientel

Gesichtswahrung reklamieren. Trump kann seine Version verbreiten: Der obererste

Unruhestifter iranischer Kräfte in Nahost, Soleimani, ist ausgeschaltet. Dies

gilt als Weckruf Richtung Teheran, die schiitischen Milizen im Irak und in

Syrien mehr zu kontrollieren. Zehn Monate vor der amerikanischen

Präsidentschaftswahl will Trump keinen großen Krieg mit dem Iran. Gewaltige

Verluste an Menschen und Material wären Gift für seine “Keep America

Great”-Kampagne. Ihm geht es vor allem um die Demonstration von Stärke. Irans

oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, kann gegenüber der eigenen Bevölkerung

geltend machen: Nach der Tötung Soleimanis hat Teheran Vergeltung an den

Amerikanern geübt.

Dennoch ist all dies nur eine Atempause. Keine Seite will zusätzliches Öl ins

Feuer gießen. Doch Washington und Teheran verfolgen diametral entgegengesetzte

Interessen. Weitere Zusammenstöße sind daher unausweichlich.

Trump hat deutlich gemacht, dass er iranische Atomwaffen unter keinen Umständen

akzeptieren werde. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland und China

sollten – wie die USA – aus dem Atomabkommen aussteigen. Vor diesem Hintergrund

will Trump zusätzlichen Druck aufbauen und die Wirtschaftssanktionen

verschärfen. Der Iran verfolgt hingegen das Ziel, die amerikanischen Truppen aus

dem Nahen Osten zu vertreiben. Das Mullah-Regime will eine “schiitische Achse

des Widerstandes” bilden, die vom Iran über den Irak und Syrien bis in den

Libanon reicht.

Wie weit sich dieses Konfliktszenario verschärfen kann, ist derzeit unabsehbar.

Es könnte sich im allerschlimmsten Fall bis zu einem globalen Konflikt

hochschaukeln. Kürzlich kam es im Golf von Oman erstmals zu einem gemeinsamen

Militärmanöver zwischen Russland, China und dem Iran. An einer globalen

Ausweitung des amerikanisch-iranischen Streits kann niemand Interesse haben.

Alle Parteien würden dabei verlieren.

Wann – wenn nicht jetzt – schlägt die Stunde der Diplomatie? Warme Worte,

eindringliche Appelle, die große Arie des “Hätte, könnte, sollte” reichen nicht

mehr. Warum reisen die Staats- und Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich

und Großbritannien samt ihrer Außenminister nicht in einer diplomatischen

Last-minute-Mission erst nach Teheran und dann nach Washington?

Die Auseinandersetzung muss sich weg von Waffen und hin zu einem politischen

Prozess bewegen. Vor allem müssen die Iraner dazu gebracht werden, nicht aus dem

Atomabkommen auszusteigen. Dazu brauchen sie auch Anreize - so

funktioniert Politik. Sollten die Mullahs ihr Heil in der Atombombe als

Lebensversicherung suchen – Modell Kim Jong-un in Nordkorea – wäre ein großer

Knall unausweichlich.

