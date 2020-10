Die Suche nach einer geeigneten Webdesign Agentur

Ist die eigene Firmenwebsite in die Jahre gekommen? Dann entscheiden sich viele Unternehmer für eine Neuerstellung der eigenen Website. Die Website soll an den Stand der Zeit angepasst werden – die Struktur und Menüführung soll auf die aktuellen Belange angepasst werden. Es gibt viel zu tun – doch wie findet man die passende Webdesign-Agentur?

Die Grundlagen

Die persönliche Nähe ist wichtiger, als Sie denken. Es müssen komplexe Sachverhalte geklärt werden – dies erfordert manchmal auch das persönliche Gespräch. Die Webdesign Agentur muss Ihre Firma und Ihre Ziele kennenlernen. Das funktioniert nur eingeschränkt am Telefon. Suchen Sie daher am besten nach einer Webdesign Agentur in Ihrer Nähe. Regionale Agenturen haben meistens ein großes regionales Netzwerk und kennen sich in Ihrem Gebiet aus. Im nächsten Schritt vergleichen Sie die Webdesign Agenturen in Ihrer Nähe. Wie professionell wirkt der Internetauftritt der Agentur? Wie steht es um die Referenzen? Gehören Sie zum Kundenkreis der Webdesign-Agentur? Das sind nur ein paar Fragen, die Sie sich vor einer möglichen Kontaktaufnahme stellen sollten.

Die erste Kontaktaufnahme

Das erste Vorabgespräch findet meistens telefonisch statt. Hier haben Sie die Chance, die Agentur grob kennenzulernen und ganz wichtig – hier können Sie schon klären, ob die Agentur für Ihr Vorhaben überhaupt in Frage kommt. Sie sollten hier den Eindruck erhalten, dass man auf Augenhöhe mit Ihnen kommuniziert. Außerdem werden Sie hier einen Einblick dazu erhalten, wie transparent die Webdesign Agentur ist. Eine grobe Preisspanne für Ihr Vorhaben sollte die Webdesign Agentur schon nennen können. Wenn eine Preisspanne erst nach einem persönlichen Gespräch genannt werden kann sollten Sie misstrauisch werden. Im schlechtesten Fall investieren Sie Zeit in ein persönliches Gespräch und am Ende wird Ihnen eine Preisspanne angegeben, die sowieso über Ihrem Budget liegt. Es bietet sich generell an, Ihr Budget bereits im Vorfeld zu nennen.

Die Kompetenzen der Agentur

Eine Agentur, die nur Webdesign anbietet ist eventuell nicht der richtige Partner für eine langfristige Zusammenarbeit. Im besten Fall arbeiten Sie gleich von Anfang an mit einer Webdesign Agentur zusammen, welche ebenfalls weitere Leistungen im Online-Marketing-Bereich anbietet. Früher oder später wird vielleicht für Sie das Thema Onlinewerbung oder vertiefende Suchmaschinenoptimierung interessant. Dann erspart es Ihnen eine Menge Arbeit, wenn Sie auf die bereits Ihnen vertraute Agentur zurückgreifen können, die Ihre Problemstellungen schon kennt. Die Agentur für Webdesign Dresden bietet beispielsweise nicht nur Webdesign, sondern auch E-Commerce-Leistungen, Suchmaschinenoptimierung und Online-Marketing-Leistungen an.

Transparente Zusammenarbeit

Damit eine transparente Zusammenarbeit stattfinden kann, ist es notwendig, bereits im Vorfeld das Thema Abrechnung zu klären. Manche Agenturen verlangen eine komplette Zahlung im Vorfeld, andere Agenturen splitten die Abrechnung in mehrere Teile. Bei der Webdesign Agentur Dresden wird beispielsweise nur eine kleine Anzahlung nach Auftragserteilung verlangt. Der Rest wird erst nach Zufriedenheit bezahlt. Klären Sie im Vorfeld genau, wann was bezahlt werden muss um Überraschungen zu vermeiden.

Zusammenfassung

Schauen Sie am besten nach einer Webdesign Agentur in Ihrer Nähe. Vergleichen Sie mögliche Webdesign-Agenturen anhand deren Websites und deren Referenzen. Geben Sie Acht darauf, dass die Kommunikation auf Augenhöhe mit Ihnen erfolgt. Ihr Budget können Sie ruhig offen kommunizieren. Achten Sie außerdem im Sinne einer langfristigen Zusammenarbeit darauf, dass die Agentur nicht nur Webdesign, sondern weitere Online-Marketing-Leistungen anbietet.