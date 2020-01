Die SVAG Schweizer Vermögensberatung AG bestätigt sehr gutes Urteil im Assekurata-Karriere-Rating

Bereits zum neunten Mal in Folge erzielt die SVAG Schweizer

Vermögensberatung im Karriere-Rating der ASSEKURATA Solutions GmbH (Assekurata

Solutions) die Note A+ (sehr gut). In den Teilqualitäten Vermittlerorientierung,

Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke erhält die SVAG wiederholt

eine sehr gute Bewertung. Für den Prüfpunkt Unternehmenswachstum vergibt

Assekurata erneut ein gut.

Aus- und Weiterbildung als Qualitätsmerkmal

Eine erfolgreiche Aus- sowie eine kontinuierliche Fortbildung sind die Grundlage

für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Vermögensberatung. Entsprechend dieser

Maxime stellt die SVAG ihren Vertriebspartnern ein umfangreiches Aus- und

Weiterbildungsangebot zur Verfügung. Besonders zielführend ist dabei die

Zusammensetzung des Ausbildungssystems aus zentralen Veranstaltungen und

dezentralen Ausbildungsbestandteilen in den jeweiligen Direktionen. Während der

gesamten Grundausbildung stehen Berufseinsteigern erfahrene Vermögensberater als

Referenten zur Seite, welche zu Kundenberatungsgesprächen hinzugezogen werden

können. Darüber hinaus fördert der Finanzvertrieb nach wie vor die

Qualifizierungsmaßnahmen über die IAF Interessengemeinschaft für Ausbildung im

Finanzbereich. Beispielsweise hat die Gesellschaft die künftig verpflichtende

Zertifizierung zum diplomierten Finanzberater IAF bereits heute als feste

Voraussetzung in ihren Ausbildungsplan integriert.

Effiziente Vertriebsunterstützung

Im Berateralltag können die Vermögensberater auf etablierte Beratungskonzepte

zurückgreifen, die auf den Allfinanzansatz des Unternehmens und alle Phasen der

Kunden-Berater-Beziehung ausgerichtet sind. Dabei umfassen die Arbeitshilfen

nicht nur haptisches Prospektmaterial und Gesprächsleitfäden, sondern auch

moderne Imagefilme und Präsentationen. Darüber hinaus profitieren die Berater

auch von einer weitreichenden technischen Unterstützung seitens der SVAG, wie

beispielsweise die 2018 eingeführte Beratungssoftware, die den Beratungsprozess

von der Analyse bis zur Lösungskonzeption abbildet. In Verbindung mit der

Tablet-gestützten Kundenberatung bildet dies eine hervorragende Grundlage für

eine effiziente Vertriebstätigkeit.

Umfassende Informationsversorgung und Erfahrungsaustausch

Einen hohen Stellenwert hat darüber hinaus der enge Kontakt zwischen Management

und Vertrieb sowie der Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten. Hierzu

organisiert die SVAG in regelmäßigen Abständen Schulungen und Workshops, um die

Berater fachlich auf den neusten Stand zu bringen und vertriebsbezogene Impulse

zu vermitteln. Hierbei bindet die Gesellschaft bevorzugt erfahrene

Vermögensberater ein, um erfolgreiche Vertriebskonzepte, die sich in der Praxis

bewährt haben, in der Breite zu etablieren.

Finanzstarke Konzernmutter

Die Zugehörigkeit der SVAG zum DVAG-Konzern trägt zudem maßgeblich zur

Nachhaltigkeit und Stabilität des Finanzvertriebs bei und stellt einen

wesentlichen Sicherheitsfaktor dar. Als Tochterunternehmen des DVAG-Konzerns

profitiert die SVAG dementsprechend von der exzellenten Finanzstärke ihrer

Muttergesellschaft (siehe DVAG-Karriere-Rating 2019, Veröffentlichung im Juni

2019).

Über die ASSEKURATA Solutions GmbH

Die ASSEKURATA Solutions GmbH ist 2010 aus der ASSEKURATA Assekuranz

Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf

Beratungs- und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und

Vertriebsgesellschaften.

Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und

kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten

sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von

Compliance-Projekten. Darüber hinaus unterstützt die ASSEKURATA Solutions GmbH

Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen,

der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der

Handlungsfelder.

ASSEKURATA Karriere-Rating

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von

Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl

Ausschliesslichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige

Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer

Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf

www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

Pressekontakt:

Russel Kemwa

Pressesprecher

Tel.: +49 221 27221-38

Fax: +49 221 27221-77

E-Mail: kemwa@assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de

Markus Kruse

Geschäftsführer

Tel.: +49 221 27221-33

Fax: +49 221 27221-77

E-Mail: kruse@assekurata-solutions.de

Internet: www.assekurata-solutions.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/83122/4503002

OTS: Assekurata Solutions GmbH

Original-Content von: Assekurata Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell