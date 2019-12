Die Tony Elumelu Foundation gibt die endgültigen 2.100 afrikanischen Unternehmer für das erste TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm bekannt

Unterzeichnung des TEF-UNDP

Entrepreneurship-Programms in Niger – durch Tony Elumelu, Gründer der Tony

Elumelu Foundation, und Ahunna Eziakonwa, UNDP Regional Director für Afrika

Die Tony Elumelu Foundation (TEF) – die von der Privatwirtschaft geleitete

philanthropische Stiftung, die sich auf die Stärkung afrikanischer Unternehmer

konzentriert – hat eine endgültige Liste von 2.100 Unternehmern bekannt gegeben,

die von dem ersten TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm profitieren werden

(http://tiny.cc/TEFxUNDP2019). Das Programm richtet sich an Kleinunternehmer in

ländlichen Gemeinden in den sieben Sahel-Ländern Afrikas – Nigeria, Niger,

Tschad, Mauretanien, Burkina Faso, Mali und Kamerun.

Die erfolgreichen Begünstigten nahmen an einer intensiven Unternehmensschulung

teil, die online und in ausgewählten Gemeinden in jedem Land während des

Programms durchgeführt wurde. Die ausgewählten jungen afrikanischen Unternehmer

werden dem Alumni-Netzwerk des Vorzeigeprogramms der Tony Elumelu Foundation

beitreten und je nach Größe ihrer Geschäftsinitiative jeweils eine

Startfinanzierung zwischen 1.500 und 5.000 USD erhalten.

Das TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm ist eine Partnerschaft zwischen der Tony

Elumelu Foundation (TEF) und dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen

(UNDP), um 100.000 Unternehmer über einen Zeitraum von zehn Jahren in ganz

Afrika zu befähigen. Diese Mission – die wirtschaftliche Stärkung junger

afrikanischer Unternehmer, die Schaffung von Millionen von Arbeitsplätzen und

Einnahmen in Afrika sowie die Überwindung des Armutszyklus auf dem Kontinent –

stimmt mit dem Zweck der Tony Elumelu Foundation überein.

Der Auswahlprozess des TEF-UNDP Entrepreneurship-Programms, das im Juli 2019 mit

einem Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen begann, endete mit einem

Pitching-Wettbewerb in verschiedenen Gemeinschaften in den sieben Ländern, der

von der United Bank for Africa plc unterstützt wurde, während der Auswahlprozess

von Deloitte koordiniert wurde.

Ahunna Eziakonwa, Regional Head von UNDP Africa, kommentierte die Bekanntgabe

wie folgt: “Die Beschäftigung junger Menschen und wirtschaftliche Befähigung

sind entscheidend für die sozioökonomische Transformation der Sahelzone. Die

enorme Anzahl der Bewerber, 81.000 für das TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm,

zeigt, dass es dringend erforderlich ist, die Zahl der Bewerber zu erhöhen. Die

Regeneration der Sahelzone ist eine der wichtigsten Prioritäten des UNDP. Wir

werden weiterhin Initiativen priorisieren, die Hindernisse beseitigen, um das

volle Potenzial der Sahelzone zu erreichen – und die Hoffnung auf ein

produktives Leben für Afrikas junge Menschen näher an ihr Zuhause zu bringen. “

Ifeyinwa Ugochukwu, CEO der Tony Elumelu Foundation, sagte: “Die Schaffung von

Möglichkeiten und die Schaffung von Hoffnung für eine bessere Zukunft für junge

Afrikaner wird Armut, Extremismus und illegale Auswanderung in Afrika

reduzieren. Deshalb schmieden wir bei der Tony Elumelu Foundation

Partnerschaften, um mehr Jugendliche zu erreichen und unsere Wirkung zu

skalieren, um das bevorstehende demografische Verhängnis in einen

wirtschaftlichen Boom auf dem Kontinent umzuwandeln.”

Die Tony Elumelu Foundation wird am 1. Januar 2020 mit der Annahme von

Bewerbungen für ihr Vorzeigeprogramm für Unternehmertum beginnen.

Über TEF: Das Unternehmerprogramm der Tony Elumelu Foundation ist eine Zusage

der Tony Elumelu Foundation in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zur Förderung

der unternehmerischen Entwicklung in Afrika. Über ihr direkt finanziertes

jährliches Engagement hinaus hat die Stiftung begonnen, mit globalen

Entwicklungsorganisationen und Regierungen zusammenzuarbeiten, um ihren robusten

und bewährten Ansatz mit dem Ziel zu skalieren, wirtschaftlichen Wohlstand zu

schaffen und den Armutszyklus auf dem Kontinent zu durchbrechen. Weitere

Informationen finden Sie auf: www.tonyelumelufoundation.org.

Über UNDP: UNDP (http://www.undp.org/) arbeitet mit Menschen auf allen Ebenen

der Gesellschaft zusammen, um dabei zu helfen, krisenfeste Nationen aufzubauen

sowie Wachstum voranzutreiben und aufrechtzuerhalten, das die Lebensqualität für

alle verbessert. Vor Ort in etwa 170 Ländern und Territorien bieten wir eine

globale Perspektive und lokale Einblicke, um das Leben zu stärken und belastbare

Nationen aufzubauen. Weitere Informationen über UNDP in Afrika finden Sie auf

www.africa.undp.org.

