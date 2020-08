Die Unternehmensgruppe VIVAVIS bündelt ihre Aktivitäten für Energieversorger in der neuen VIVAVIS AG

Die Unternehmensgruppe VIVAVIS stellt die Weichen für eine wachstumsorientierte Zukunft. Dafür werden die Unternehmen VIVAVIS GmbH, IDS GmbH, GÖRLITZ AG und Erwin Peters Systemtechnik GmbH zur VIVAVIS AG fusioniert. Um die führende Stellung als Experte für plattformbasierte IoT-Lösungen weiter konsequent auszubauen, wird VIVAVIS künftig die IT-Lösungen für Energieversorger, Industrie und Liegenschaften in den Bereichen Netze, Metering, Quartiere und Wasserwirtschaft aus einer Hand anbieten.

Über Jahrzehnte haben sich die Firmen mit ihren Expertensystemen und Komponenten der Unternehmensgruppe VIVAVIS in den kritischen Infrastrukturen der Energie-, Ver- und Entsorgungswirtschaft bereits bewährt. In den vergangenen Jahren ist das Angebotsportfolio um die Bereiche Anlagenbau, Quartierslösungen und Sicherheitsanwendungen gewachsen. Künftig bietet VIVAVIS die plattformbasierten IoT-Lösungen für Smart Grids und Smart Cities aus einer Hand an.

Was 2019 mit dem Aufbau der gemeinsamen Marke VIVAVIS begonnen wurde, mündet nun konsequenterweise in der Fusion der Unternehmen VIVAVIS GmbH, IDS GmbH, GÖRLITZ AG und Erwin Peters Systemtechnik GmbH zur neuen VIVAVIS AG. Mit der Eintragung in das Handelsregister und entsprechender Änderung der Unternehmenssatzung wird die Fusion in Kürze rechtskräftig.

?Die Fusion ist ein wichtiger Meilenstein für unser Wachstum. Auf diese Weise erhalten unsere langjährigen Partner bei Energieversorgern, in der Industrie, in Wohnbau- und kommunalen Unternehmen weiterhin verlässliche IT-Lösungen aus einem Guss. Wir bündeln nun in der VIVAVIS AG rund 150 Jahre Know-how und können dadurch noch schneller als bisher auf Kundenbedürfnisse eingehen. Das ist zudem eine gute Basis, um gemeinsam mit unseren Partnern Zukunftsthemen weiterzuentwickeln und digitale Infrastrukturen effizienter zu machen. Mir ist es hierbei besonders wichtig, dass wir die Digitalisierung der Gesellschaft verantwortungsvoll ausgestalten?, so Norbert Wagner, CEO der VIVAVIS AG.

Als Experte für technische IT-Systeme bietet die VIVAVIS AG nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Die Expertensysteme und Komponenten der VIVAVIS AG sind einem ganzheitlichen Ansatz verbunden und sollen die Komplexität der IT für Energieversorger erheblich reduzieren, damit diese für die Herausforderungen der Energiewende gewappnet sind. VIVAVIS-Lösungen sind vollständig interoperabel, modular konfigurierbar und als Cloud- und Mobile-Anwendungen verfügbar. Dank intelligenter Datenanalyse durch Advanced Analytics Methoden sind sie ein Wachstumstreiber für neue Geschäftsfelder.

Die AMW GmbH, die BERG GmbH, die CAIGOS GmbH und die VIVASECUR GmbH werden wie bisher als eigenständige Tochterunternehmen der VIVAVIS AG agieren.

VIVAVIS und ihre Tochtergesellschaften teilen ihre Leidenschaft für Lösungen, die sparten- und funktionsübergreifend beliebige Daten empfangen, qualifizieren, überwachen, regeln, aufbereiten und kommunizieren können. Von Betriebsmitteldaten über georeferenzierte-, sicherheitskritische- bis hin zu Messwert-Daten aus Zähler-, Submetering- oder IoT-Infrastrukturen. Für die Ver-/Entsorgungswirtschaft genauso wie für Industrie, Gewerbe und Kommunen oder die Wohnungswirtschaft. National wie International. Mit mehr als 800 qualifizierten Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung, Vertrieb, Fertigung, Projektabwicklung und Administration wurde im Jahr 2019 ein Konzernumsatz von ca. 115 Mio. Euro erzielt.