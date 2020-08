Die verlorenen Schlüssel der Freimaurerei – Übersetzung eines esoterischen Klassikers

Manly Palmer Hall wird von vielen Menschen als einer der großen Weisen des 20. Jahrhunderts angesehen. In diesem Buch bietet der hochrangige Maurer einen faszinierenden Einblick in die geheimste Gesellschaft der westlichen Welt. Manly P. Hall, ein Gelehrter okkulter und esoterischer Ideen, beschreibt den Weg, den die Eingeweihten begehen müssen, um zu vollen Mitgliedern zu werden. Hall erzählt auch von der ethischen Ausbildung, die ein Freimaurer benötigt. Er beschreibt die Charaktereigenschaften, die ein Maurer in sich selbst “aufbauen” muss. Dieses Buch enthüllt die einzigartigen und unverwechselbaren Elemente, die Generationen von Maurern inspiriert haben.

Das Buch “Die verlorenen Schlüssel der Freimaurerei” von Manly Palmer richtet sich sowohl an Mitglieder des Handwerks als auch an Außenstehende. Der Inhalt dreht sich rund um die Erforschung des freimaurerischen Idealismus und um die ewige Suche nach Wissen. Leser, die sich für geheime Lehren interessieren, sind hier an der richtigen Adresse. Das Buch ist die deutsche Übersetzung des Klassikers “Lost Keys of Freemasonry”.

