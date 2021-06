Die Vertriebsfreaks-Akademie: 9 einzigartige Module von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak

Werden auch Sie endlich als Experte sichtbar und so finanziell und zeitlich frei.

Was lernen Sie konkret in „Ihrer“ Vertriebsfreaks-Akademie?

Die Akademie ist insgesamt in 9 Module aufgeteilt. Damit Sie Stück für Stück in die Umsetzung kommen, wird jede Woche je ein Modul freigeschalten. So erarbeiten Sie schrittweise, Woche für Woche, Ihr individuelles Vertriebskonzept. Und der Begriff „einfacher wie Malen nach Zahlen“ trifft hier wie der Nagel auf den Kopf.

Damit Sie ideal in die Umsetzung kommen, erhalten Sie in jeder Woche per einfachem Download ein Arbeitsheft zum Ausfüllen. Sodass Sie mit möglichst wenig Aufwand schnell ins Tun kommen. Das Umsetzen ist ja das „A und O“ für uns Vertriebsfreaks! Denn Sie wissen: „Nur vom Reden wird der Reis nicht gekocht!“ Und reden (auf bayerisch: labern!) tun viele da draußen. Beim ins-Tun-kommen trennt sich aber die Spreu vom Weizen!

Weitere Informationen zu der Vertriebsfreaks-Akademie von Uwe Rieder, der bayerische Vertriebsfreak, unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/vertriebsfreaks-akademie

In der folgenden Auflistung erfahren Sie nun, welche Themen und Inhalte Sie jede einzelne Woche bearbeiten und umsetzen werden:

Modul 1

?- Schaffen Sie sich das Fundament, dass Sie für Ihre komplette Unternehmenskommunikation und Werbung brauchen.

– Erkennen Sie den Unterschied zwischen einem „normalen“ Vertriebler und einem Vertriebsfreak!

?- Durchlaufen Sie einen Perspektivwechsel, der Ihre Sichtweise auf Vertrieb für immer verändert.

Modul 2

– Sie lernen, wie Sie nur die Kunden anziehen, mit denen die Zusammenarbeit so richtig Spaß und Freude macht.

?- Wir analysieren Ihren Zielkunden bis ins Detail, sodass Sie jeden seiner Gedanken verstehen werden.

– ?Sie werden erkennen: Mit einem klaren Zielkunden sind alle späteren Aktivitäten gar nicht mehr so schlimm! Denn Sie wissen genau, wen Sie ansprechen und wie!

Modul 3

– ?Sie erfahren die unglaubliche Macht einer individuellen Positionierung.

– ?Sie werden Ihre eigene Positionierung finden, mit denen Sie sich klar von Ihren Mitbewerbern differenzieren.

?- Sie werden eine „kreative Verpackung“ für sich und Ihr Unternehmen finden. Lassen Sie sich hier überraschen!

Modul 4

?- Sie lernen, wie Sie Ihrem potenziellen Kunden einen gezielten Mehrwert bieten, sodass dieser um einen Auftrag bei Ihnen betteln wird!

?- Sie werden erkennen, wie Sie eine Beziehung und Vertrauen zu potenziellen Interessenten automatisiert aufbauen. Sodass Sie regelmäßig neue Kunden auf dem Silbertablett serviert bekommen!

Modul 5

– Sie denken erfolgreiche Texte zu verfassen sei nur etwas für professionelle Texter? Falsch gedacht!

?- Mit einfach Tipps und Tricks werden auch Sie zum genialen Texter, der es lieben wird seinen Kunden mit raffinierten Texten ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.

Modul 6

?- Kaltakquise Ade: Mit dem Vertriebsfreaks-Vertriebssystem werden Telefongespräch mit potenziellen Kunden das Beste von Ihrem Tag werden!

– ?Sie lernen, wie Sie zu einer Abschlussquote von 77 Prozent kommen und Sie sich fragen werden, warum Sie jemals telefonieren gehasst haben!

Modul 7

– ?Sie werden Schritt-für-Schritt in die Künste der Automatisierung eingeführt.

– ?Sie erfahren, wie Sie sich eine Liste aufbauen werden. Denn wie das Sprichwort besagt: „In der Liste liegt das Geld!“ – ist es essenziell für ein erfolgreiches Unternehmen potenzielle Interessenten und Kunden jederzeit mit einem Knopfdruck kontaktieren zu können.

Modul 8

– ?Sie lernen, wie Sie eine Sichtbarkeit bei Ihrer Zielgruppe erhalten und diese mit gezielten Aktivitäten auf sich aufmerksam machen.

– ?Sie erhalten exklusive Tipps, die so im deutschsprachigen Raum bisher noch nicht bekannt sind!

Modul 9

?- Am Ende beschäftigen wir uns noch mit der Frage: Brauchen Sie neue Kunden oder mehr Umsatz?

?- Denn bei vielen Unternehmern schlummert in den bestehenden Kontakten eine kleine Goldgrube, die bisher unberührt geblieben ist.

Oder Sie nutzen die Möglichkeit, sich persönlich mit Uwe Rieder über Ihre individuelle Vertriebsstrategie zu sprechen. Hier der Link unter https://www.der-bayerische-vertriebsfreak.de/strategiegespraech

„Sei kein Vertriebler, werde ein Vertriebsfreak!“