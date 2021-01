Die Vor- und Nachteile von Mezzanine-Kapital

Mezzanine Kapital

Mezzanine-Kapital oder Mezzanine-Finanzierungen beschreibt als Sammelbegriff eine alternative Finanzierungsform für Unternehmen. Statt eines klassischen Darlehens bei einem Geldinstitut nimmt ein Unternehmen einen Kredit bei Investoren auf. Die Förderung erfolgt typischerweise als stille Beteiligung über die Beteiligungsgesellschaften der Bundesländer.

Grundsätzlich können Unternehmen gefördert werden, die eine ausreichende wirtschaftliche Tragfähigkeit sowie eine vertragsgemäße Abwicklung der Beteiligung gewährleisten können. Ganz aktuell können zudem Unternehmen von der Förderungsform profitieren, wenn diese im Zuge der Corona-Pandemie einen unerwarteten und plötzlichen Finanzierungsbedarf haben.

Welche Vorteile bietet Mezzanine-Kapital? Wo liegen die möglichen Nachteile? Diese Fragen werden Ihnen in den folgenden Abschnitten kurz und kompakt beantwortet.

Die Vorteile

viel Flexibilität

Wichtige Vertragsinhalte, wie beispielsweise die Vertragslaufzeit, die Verzinsung und die Regelungen zu Gewinn und Verlust können sehr flexibel gestaltet werden.

beste Kontrollmöglichkeiten

Kreditnehmer verlieren keine Stimmrechte und werden dadurch nicht von Investoren abhängig.

keine Abhängigkeit zu Geldgebern

Die Mezzanine-Finanzierung kann ohne eine Bank vergeben werden. Somit kommt es zu keinen Abhängigkeiten zu einem Geldinstitut.

Verbesserungen in puncto Bilanzstruktur und Bonität

Da das Mezzanine-Kapital als Eigenkapital betrachtet wird, verbessern sich mithilfe des Kapitals die Bilanzstruktur und die Bonität. So erhalten Darlehensnehmer bei der Aufnahme von Fremdkapital mehr Spielraum.

eine verbesserte Eigenkapitalquote

Das Kapital aus einer Mezzanine-Finanzierung kann das Eigenkapital stärken. Dadurch sinken für Unternehmen die Kosten für die Aufnahme neuer Darlehen. Zudem wird der Darlehensspielraum oft erweitert.

zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Grundsätzlich sind Unternehmen frei bei der Verwendung des Mezzanine-Kapitals. So kann dieses in den Auf- und Ausbau neuer Standorte, in die Markteinführung neuer Produkte und Dienstleistungen, in Entwicklungskosten sowie in moderne Digitalisierungsmaßnahmen (zum Beispiel IT-Sicherheit und den Aufbau eines Online-Shops) investiert werden. Auch kann das Kapital für klassische Investitionen, wie beispielsweise in neue Maschinen, verwendet werden.

Die Nachteile

höhere Kosten

Die Kosten für Darlehen beinhalten Kreditzinsen, Anteile sowie gewinnbasierte Zinserträge. Dadurch fallen die Kosten höher aus als bei herkömmlichen Fremdkapitalgebern.

niedrigere Gewinne

Da die Wertsteigerung und Unternehmensgewinne häufig an Darlehensgeber abgeführt werden müssen, verringern sich diese für Unternehmen.

zeitliche Vorgaben

Nach der Bereitstellung von Mezzanine-Finanzierungen müssen diese nach Ende der Vertragslaufzeit vollständig zurückgezahlt werden.

kontinuierlicher Cash-Flow

Ein kontinuierlicher Cash-Flow ist unablässig, da das Unternehmen im Falle von verschlechterten wirtschaftlichen Verhältnissen nicht einfach aus dem Vertrag aussteigen kann.

Fazit

Für viele Unternehmen in Deutschland stellt die Mezzanine-Finanierung die Basis für Innovation und den Zugang zum Markt dar. Beide Faktoren sind unabdingbar, um ein Geschäftsmodell zum wirtschaftlichen Erfolg zu bringen.

Wenig Eigenkapital ist besonders für viele kleine und junge Unternehmen ein großes Hindernis zum Zugang zu klassischen Kreditfinanzierungen. Insbesondere für solche Unternehmen, sowie ganz aktuell für Unternehmen, die wirtschaftlich stark von der Corona Krise betroffen sind, sind Mezzanine-Finanzierungen eine flexible und freie Möglichkeit, um die Bonität zu verbessern und das Eigenkapital zu erhöhen. Mit der Inanspruchnahme einer Mezzanine-Finanzierung müssen Unternehmer keine Geschäftsanteile abgeben und bleiben somit unabhängig.