Die Vorbereitungen für die Faszination Pferd 2020 laufen

Die Faszination Pferd schlägt den Bogen zwischen Nachwuchssportlern, Reitsportgrößen und Stars und nimmt damit eine wichtige Stellung in der Reitsportszene ein. Die Vorbereitungen für die Veranstaltung im Herbst (27. Oktober bis 1. November 2020) laufen bereits.

Die Reitsportszene erlebt aktuell außergewöhnliche Zeiten: Für Reitvereine gibt es strenge Auflagen und die Reitstunden sind nicht mehr in gewohnter Form möglich. Turniere und Veranstaltungen mussten abgesagt werden und dadurch sind auch die wichtigen Vorbereitungen für Wettkämpfe erschwert.

Die für diesen Herbst geplanten Messen und damit die intensive und für die internationale Wirtschaft wichtige Messesaison sind von den aktuellen Veranstaltungsverboten nicht betroffen, so findet die Faszination Pferd vom 27. Oktober bis 1. November 2020 in der Messe Nürnberg statt. Auch in diesem Jahr können sich die Zuschauer bei der Faszination Pferd auf anspruchsvolle Turniere in den Disziplinen Springen, Dressur, Fahren und Working Equitation freuen. Darüber hinaus begeistert das tägliche Schauprogramm mit seiner Vielfältigkeit.

Die Projektleiterin der Faszination Pferd, Michaela Born vom Veranstalter AFAG Messen und Ausstellungen, steht im ständigen Kontakt mit dem neuen Turnierleiter Georg Schweiger. Gemeinsam passen sie die Faszination Pferd an die außergewöhnlichen Voraussetzungen in diesem Jahr an und stehen im ständigen Austausch mit Schauleitung, Ausstellern, Partnern, Verbänden und Reitern. Die Aufplanung des Messebereichs in der Frankenhalle läuft bereits.

Die Faszination Pferd ist für Reiter und Pferdeliebhaber auf regionaler und nationaler Ebene von großer Bedeutung: Sportliche Wettkämpfe sowie der persönliche Kontakt zu Verbänden, Trainern und Reitern machen die Faszination Pferd zu einem wichtigen, jährlichen Treffpunkt der Reitsportszene in Bayern. Das tägliche Schauprogramm informiert rund um Pferde und den Reitsport und führt auch junge Menschen an die Faszination Pferd heran. Die angeschlossene Messe liefert Ausrüstung und Zubehör für Pferd und Reiter, darüber hinaus gibt es dort Informationsangebote und den direkten Kontakt zu Verbänden, Trainern und Reitsportexperten.

Die Faszination Pferd findet vom 27. Oktober bis 1. November in der Messe Nürnberg statt. Parallel laufen die Publikumsmesse Consumenta (24. Oktober bis 1. November) und die Heimtier Messe (30. Oktober bis 1. November).

Für weitere Informationen: www.faszination-pferd.de.