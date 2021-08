Die WED-Bewegung in Abu Dhabi erforscht positives Lernen von Kleinkindern durch Technologie

Die Arbeitsgruppe „Tech Humanity for Children“ wird Pionierarbeit leisten, um die Kraft der Technologie zu nutzen und Kindern zu helfen, gesünder, intelligenter und kindgerechter aufzuwachsen

Die Weltbewegung für frühkindliche Entwicklung (World Early Childhood Development Movement, WED Movement) hat heute ihre neue Strategie vorgestellt, die Eltern dabei helfen soll, die Kraft der Technologie zu nutzen, um das Lernen und die Entwicklung von Kleinkindern durch die Pionierarbeit eines globalen Teams von Experten für Technologie, Medien und Kindergesundheit zu fördern.

Diese vielfältige Gruppe von Experten für die Entwicklung von Kindern bildet die neue Tech Humanity for Children Breakthrough Working Group (BWG). Die Teammitglieder bringen ihre Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit führenden Technologie- und Unternehmensunternehmen wie Google, IKEA, Microsoft, Apple und Intel Labs in die Gruppe ein. Das Team von Tech Humanity for Children entwickelt Lösungen zur Förderung positiver digitaler Kompetenzen und Lernerfahrungen für Kinder. Die Gruppe konzentriert sich darauf, neue Wege für den Einsatz von Technologie zu finden, um die gesunde geistige und kognitive Entwicklung von Kindern zu fördern und gleichzeitig die Technologie als positives Instrument für das Engagement der Eltern zu unterstützen.

Die WED-Bewegung wurde Anfang dieses Jahres unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Vorsitzender des Kronprinzengerichts von Abu Dhabi und Vorsitzender der ECA, gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Innovation von Systemen, Plattformen und Programmen voranzutreiben, um den Auftrag der ECA zu erfüllen, für die Gesundheit, das Wohlergehen und den Schutz der Kinder von Abu Dhabi von der Schwangerschaft bis zum achten Lebensjahr zu sorgen und gleichzeitig den Zusammenhalt der Familie zu fördern.

Auf der Grundlage der Erfahrungen und Erkenntnisse von Fachleuten aus dem Bereich der Kindergesundheit, Akademikern und Pädagogen, Forschern sowie Technologie-, Medien- und Designexperten wird die WED-Bewegung eine Reihe von umsetzbaren Maßnahmen und Programmen entwickeln und präsentieren, die von der ECA sofort zum Nutzen der Kinder in den Emiraten umgesetzt werden können. Die neuen Programme und Plattformen werden auch einer Vielzahl von Partnern zur Verfügung gestellt, die sie in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf den weltweiten Märkten umsetzen können.

Ihre Exzellenz Sana Mohammad Suhail, Generaldirektorin der Abu Dhabi Early Childhood Authority, sagte dazu: „Technologie kann ein mächtiges Werkzeug sein, das unseren Kindern helfen kann, ehrgeiziger zu sein, ihre Kreativität zu fördern und ihnen beim Lernen und Wachsen zu helfen. Stellen Sie sich vor, wir könnten eine Reihe neuer Möglichkeiten entwickeln, wie Eltern gemeinsam mit ihren Kindern besser in den digitalen Raum eindringen können, um gemeinsame Lern- und Spielerfahrungen zu machen, die unseren Kindern helfen, gesünder und klüger aufzuwachsen und zu lernen, freundlicher miteinander umzugehen. Das ist die Aufgabe der Gruppe WED Movement Tech Humanity for Children“

Die Arbeitsgruppe „Tech Humanity for Children“ wird von Dr. Michael Rich, Kinderarzt und Gründer und Direktor des Center on Media and Child Health, geleitet. Das am Boston Children s Hospital angesiedelte Center on Media and Child Health ist das erste evidenzbasierte medizinische Programm, das sich mit der Beziehung zwischen körperlicher, medialer und sozialer Gesundheit und digitaler Technologie befasst.

„Unsere Kinder sind schon in sehr jungen Jahren im digitalen Raum unterwegs. Wir haben die großartige Möglichkeit, das Design von Technologien und Medieninhalten auf eine Art und Weise zu verändern, die den Eltern selbst nicht zur Verfügung steht und die der gesunden Entwicklung von Kleinkindern direkt zugute kommt“, so Dr. Rich. „Wir wollen die Technologie aus der Sicht der öffentlichen Gesundheit betrachten, um zu sehen, was sie unseren Kindern bietet, anstatt Bildschirme als schädlich zu betrachten und Eltern ein schlechtes Gewissen einzureden, weil sie ihren Kindern die Nutzung der Technologie erlauben

Zu diesem Zweck untersucht die neue Breakthrough Working Group alle Aspekte der Technologienutzung innerhalb und außerhalb des Hauses sowie die Interaktion von Eltern und Kindern mit der Technologie. Sie führt eine neue Untersuchung durch, um herauszufinden, wie die Technologie im Haushalt von den zahlreichen Nationalitäten genutzt wird, die die sehr unterschiedliche Bevölkerung von Abu Dhabi ausmachen.

Die Gruppe wird sich mit der Entwicklung von Strategien befassen, die die Rolle des privaten Sektors bei der Unterstützung einer verantwortungsvollen Gestaltung von Technologien stärken, die den Entwicklungsbedürfnissen von Kindern bei der Erstellung von Inhalten und Programmen gerecht werden, und nach Möglichkeiten suchen, Anreize für Unternehmen zu schaffen, kinderfreundliche Apps und Inhalte zu entwickeln.

Die Gruppe konzentriert sich auf die Förderung eines positiven Umgangs mit der Technologie, analysiert und bewertet aber auch eine Reihe von Herausforderungen, die der zunehmende Einsatz von Technologie bei Kleinkindern mit sich bringt. Dazu gehört auch die Untersuchung der Auswirkungen der Pandemie auf die zunehmende Bildschirmzeit, den Schutz der Privatsphäre von Kindern, Online-Mobbing und den Zugang, die Erschwinglichkeit und die Nutzung von Technologien in marginalisierten Bevölkerungsgruppen. Und sie bewertet den potenziellen Wert und die Auswirkungen der Technologienutzung bei Kindern, die auf Entschlossenheit angewiesen sind.

Alle Bemühungen zielen darauf ab, den Eltern Zugang zu glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Ressourcen und Erkenntnissen über die Beteiligung ihrer Kinder am digitalen Raum zu verschaffen, so Dr. Rich.

Tech Humanity for Children ist eines der drei aktuellen Themen der WED-Bewegung, die anderen sind Lebensstil des 21. Jahrhunderts, emotionales Wohlbefinden und soziale Interaktion. Die drei Arbeitsgruppen arbeiten unter der Leitung der Vorsitzenden Cecilia Vaca Jones, Exekutivdirektorin der in den Niederlanden ansässigen Bernard van Leer Foundation, einer weltweit anerkannten Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass Babys, Kleinkinder und die Menschen, die sich um sie kümmern, einen guten Start ins Leben haben, und des Ko-Vorsitzenden Seine Exzellenz Omar Saif Ghobash, stellvertretender Minister für kulturelle Angelegenheiten der VAE.

Die Teammitglieder sind weltweit für ihre Innovationen und ihr Engagement im Bereich der frühkindlichen Entwicklung bekannt. Sie kommen aus einer Vielzahl weltbekannter Institutionen wie UNICEF, Weltbank, UNESCO, Harvard University und YouTube sowie aus einer Reihe globaler Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Unterhaltung und anderen verwandten Branchen, die einen Einfluss auf die Entwicklung von Kleinkindern haben. Diese Arbeitsgruppen haben mehr als 100 strategische Planungssitzungen abgehalten und sind etwa zur Hälfte mit ihrer Arbeit fertig.

Die Vorsitzende Cecilia Vaca Jones sagte hierzu: „Das Besondere an der weltweiten Gemeinschaft für frühkindliche Entwicklung und an der WED-Bewegung ist, dass wir alle eine gemeinsame Leidenschaft für die gesunde Entwicklung von Kindern auf der ganzen Welt teilen und das Kind immer im Mittelpunkt unseres Universums steht. Für diese Sitzung von WED Movement haben wir Themen ausgewählt, die jeweils einzigartige Herausforderungen für Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder darstellen. Aber was noch wichtiger ist: Sie bieten enorme Chancen für die Entwicklung innovativer neuer Strategien, die einen bedeutenden Einfluss auf die gesunde Entwicklung von Kindern in Abu Dhabi und auf der ganzen Welt haben können.“

