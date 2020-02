Die Weisheit des Stolperns- Intensivausbildung zum Clown

Im April startet wieder die Ausbildung Clown Kompakt. Diese Ausbildung richtet sich explizit an all die Teilnehmer, die an einer reinen Clown Ausbildung interessiert sind, die sich für Bühne, Kleinkunstbühnen, Events und Firmenveranstaltungen bzw. weiterführend als Speaker ausbilden lassen wollen. Die Clown-Ausbildung bereitet sowohl für Walk Act, kleine Straßenperformances, Szenengestaltung, Firmenevents und Kleinkunstbühnen vor.

In dieser Ausbildung Clown Kompakt ist der therapeutische und medizinische Bereich zum Gesundheit!Clown ausgeschlossen. Nach erfolgreichem Abschluss der Clown Kompakt mit dem Grundwissen der Clownsarbeit im Bereich Szenenentwickelung und Figurenstudie haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich für die Ausbildung zur Comedy Masterclass und oder zum Humortrainer zu bewerben.

Die Ausbildung Clown Kompakt wird geleitet von Jan Karpawitz, Matthias Kohler und Alexander Goebels – Trainer, die aktiv auf der Bühne stehen und auch Regie führen.

( www.clown-und-comedy.de & www.kwatschnasen.de)

Alexander Goebels hat mit seinen Kwatschnasen gerade beim Clownfestival in NRW den Award “Golden Klunni” gewonnen.

Weitere Infos:

https://www.tamala-center.de/ausbildungen/clown-kompakt.html

https://www.tamala-center.de/ausbildungen/comedy-masterclass.html

Voraussetzung Für die Teilnahme an der Ausbildung ist der Besuch eines Info und Castingseminares der Tamala Clown Akademie

Die Casting-Seminare finden in verschiedenen Städten in Deutschland statt. Die nächsten vor Beginn von Clown Kompakt Termine sind:

7.-8.3. in Ulm

21.-22.3. in Konstanz

Casting-Seminare

Step by Step in ULM https://www.tamala-center.de/seminare/clown-step-by-step.html

Clown Humor Komik in Konstanz https://www.tamala-center.de/seminare/clown-humor-komik.html

Hintergrund

Zunächst beginnen Teilnehmer (ohne Vorkenntnisse) mit der Basis-Ausbildung “Clown Kompakt”.

Clown Kompakt ist eine berufsbegleitende Ausbildung, um qualifiziert als Clown und Comedian in verschiedenen Bereichen arbeiten zu können. In sieben Monaten erhalten die Teilnehmer eine umfassende Ausbildung mit allen Clown-und Humor-Basics sowie aufbauenden Methoden und Techniken. Das unmittelbare Erfahren des eigenen Clowns, Clown- und Slapsticktechniken, die Regeln der Komik, der Umgang mit Requisiten, Entwicklung von Clownfiguren mit und ohne Nase und der emotionale Humor bilden die Schwerpunkte. Ziel ist es, die Tiefe einer Clownfigur auszuloten (Archetyp des Tricksters) und ein präzises Handwerkszeug zur Gestaltung von Rollen und Szenen zu erhalten.

Eine anschließende Bewerbung für die Comedy Masterclass (Beginn Oktober 2021) ist möglich.

Comedy ist eine Mischung aus grotesken Figuren, den modernen Clowntypen, komisch-burlesken Bewegungsstudien, Stand-up-Comedy und den Kenntnissen der neusten Bühnenperformance.

Grundvoraussetzung für die Bewerbung zur Masterclass Comedy ist die Ausbildung Clown Kompakt

Mit der Ausbildung Clown Kompakt können auch Humortrainer bzw. Humorcoaches die Grundkenntnisse erwerben, um mit der Methode “Clown Coaching” in Einzel- oder Teamtrainings zu arbeiten.

https://www.humorkom.de/ausbildung/humor-trainer.html

https://www.humorkom.de/extras/humor-coaching.html