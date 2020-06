Die Workflow Software Apogee v12 von Agfa bietet verbesserte Automatisierung und Kundeninteraktion

Die Veröffentlichung von Apogee v12 ist ein weiterer Schritt in der Automatisierung der Druckproduktion. Die neueste Version der Druckproduktionszentrale von Agfa führt neue Ausschieß- und Freigabefunktionen ein und fügt eine neue browserbasierte GUI für Vertriebsmitarbeiter zur Kontrolle der Druckproduktion hinzu.

Eine solide und effiziente Workflow Software, die sich an die ändernden Marktanforderungen anpasst, stellt für Druckereien ein wertvolles Gut dar. Neue Funktionen in Agfas Workflow Lösung Apogee v12 bieten zusätzliche Kosten- und Zeiteinsparungen durch erhöhte Automatisierung, Flexibilität und Qualität. Darüber hinaus tragen die verbesserten Möglichkeiten der Software zur Kundeninteraktion dazu bei, bestehende Drucksacheneinkäufer zu halten oder neue Geschäftsfelder zu gewinnen.

