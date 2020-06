Die Zukunft kann wieder weiblich werden – inspirierende Einblicke in die vier sozialen Systeme der Menschheit

Ein Satz von Greta Thunberg hat die Autorin zum Nachdenken und zur Formulierung eigener Fragen gebracht. Fragen rund um ein gelungenes Leben und die sozialen Systeme, in denen Menschen lebten und leben, stehen dabei im Mittelpunkt. Welche sozialen Systeme gab und gibt es? Finden sich dort Anregungen für eine bessere Welt? Warum existieren heute die Probleme wie Klimakrise, Armut und Kriege? Um Antworten zu finden, hat sie die wissenschaftlichen Bereiche der Archäologie, Anthropologie, Ethnologie, Neurowissenschaften, Matriarchatsforschung sowie der Psychologie und Soziologie durchforstet. Was sie fand, hat sie tief bestürzt, irritiert, erstaunt, aber auch hoffnungsvoll gemacht. In der packenden Lektüre “Die Zukunft kann wieder weiblich werden” möchte sie den Lesern ihre Erkenntnisse in konzentrierter Form vorstellen.

Forschungsergebnisse aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen lassen einen neuen Blick auf die Menschheitsgeschichte zu. Karin Werner lädt sie dazu ein! In ihrer Lektüre präsentiert sie das Elementarwissen der Menschheitsgeschichte, das die Grundlage bieten kann für einen positiven Wandel der Gesellschaften. Leser, die über manche der besprochenen Aspekte mehr lernen möchten, können über die angegebenen Quellen ihr Wissen vertiefen. Auf zum Wandel!

"Die Zukunft kann wieder weiblich werden …" von Karin Werner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-05563-6 zu bestellen.

