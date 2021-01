dierotationsdrucker.de verbessern Ihren Onlinekalkulator

Die Onlinedruckerei dierotationsdrucker.de – bekannt für Druckprodukte in hohen Auflagen, gedruckt im Rollenoffsetdruck – gestalten ihren Onlinekalkulatur für die Zeitungsprodukte neu. Damit verbessern sie die Attraktivität der Kalkulation und die Anwenderfreundlichkeit.

Zeitungen im Vollformat können ab sofort mit jeder technisch möglichen Buchstruktur bestellt werden. Die Auswahl trifft der Kunde selbst während der Kalkulation. „Bisher musste diese Information persönlich vom Kundenberater mit dem Kunden abgeklärt werden“, sagt Stephan Bühler, Vertriebsleiter der Onlinedruckerei dierotationsdrucker.de. Da das Thema „Buchstruktur“ nicht jedem ein Begriff ist, bieten dieroationsdrucker.de erklärende Hilfe in ihrem Blog oder per Video.

„Kunden ist häufig nicht klar, dass sie die Zeitungen in mehreren Teilen bestellen können. Als Kurzerklärung dient die Schilderung der Zeitungslektüre beim Frühstück: „Schatz, gib mir mal bitte den Sportteil!“ Der Sport- oder Wirtschaftsteil sind meist separate Bücher“, schildert Bühler seine Erfahrungen in der Kundenberatung. Selbstverständlich bietet das Team von dierotationsdrucker jedem Interessierten weiterhin das persönliche Gespräch an. Darin können weitere Rückfragen oder Unklarheiten schnell und unkompliziert gelöst werden.

Die Onlinedruckerei bietet die Kalkulationsergänzung für alle drei gängigen Zeitungsformate an. Berücksichtigt sind das Berliner Format, das Rheinische Format und das Nordische Format.

DieRotationsdrucker ist eine Marke von Bechtle Verlag&Druck in Esslingen. Wir bieten wir Full-Service-Leistungen im Bereich Druckproduktion. Unserer langjährige Erfahrung und die Zusammenarbeit mit vertrauensvollen Partnern gewährleisten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit in der Auftragsabwicklung.

Mit ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern produzieren wir im Rollenoffset Broschüren, Kataloge, Beilagen, Prospekte und Zeitungen. Wir sind der kompetente und erfahrene Partner für Ihre Kommunikationsaufgaben.

Und das seit 1868.