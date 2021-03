Diese Aktie jetzt im Fokus!

Die Geldmengenausweitungen der Notenbanken führen die Standardwerte vermutlich auf neue Hochs. Der DAX ist über den Widerstand bei rund 14.000 Punkten nach mehreren Anläufen nun doch nach oben ausgebrochen.

Eine neue Stufe in der ?Everything-Bubble? (außer Edelmetalle) scheint erreicht. Auch bei den Goldaktien zeichnet sich nach den jüngsten Kursverlusten deutliche Besserung ab. Denn seit ein paar Tagen sehen wir hier eine relative Stärke, auch bei fallenden Goldpreis-Notierungen.

GoldMining (WKN: A1JFY5 / TSX: GOLD) hat den Börsengang der Tochtergesellschaft GoldMining (WKN: A1JFY5 / TSX: GOLD)?ist dabei,?den Börsengang der Tochtergesellschaft?Gold Royalty Corp.?abzuschließen.?Während die GoldMining-Aktionäre, und auch wir, zunächst davon ausgegangen waren, Gratisaktien der Gold Royalty zu erhalten, stellte sich allerdings heraus, dass das Unternehmen einen anderen Weg gewählt hat. Allerdings, und das ist eine sehr gute Nachricht, nicht zum Nachteil der GoldMining-Bestandsaktionäre.

GoldMining hat mit dem ?Spin out mal anders? begonnen, seine Assets in Geld und echte Bewertung umzuwandeln, indem?die Tochtergesellschaft Gold Royalty separat an die Börse gebracht wurde. Dies ist eigentlich kein alltäglicher ?Spin off? sondern vielmehr ein Unternehmen im Unternehmen als Tochtergesellschaft, an der GoldMining 69 % behält!

Die Nachfrage nach dem Gold Royalty-IPO ist so hoch gewesen, dass das Angebot mehrfach aufgestockt wurde. So auch noch vor wenigen Tagen, als letztmalig von 16 auf 18 Millionen Einheiten erhöht wurde.

Erst eben (Link zur Pressemeldung) gaben die Unternehmen bekannt, dass die Einreichung des endgültigen Prospekts für Gold Royaltys öffentliches Angebot von 18 Mio. Einheiten zu einem Angebotspreis von 5,- USD pro Einheit eingereicht hat. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Optionsschein bestehen, wobei jeder ganze Optionsschein zum Kauf einer weiteren Stammaktie berechtigt, innerhalb von drei Jahren zum Preis von 7,50 USD je Aktie.

Das Angebot wird voraussichtlich am 11. März 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Der Bruttoerlös für Gold Royalty Corp. wird voraussichtlich 90,0 Mio. USD betragen, vor Abzug von Emissionsabschläge und -provisionen sowie Angebotskosten.

Nach Abschluss des Angebots wird GoldMining 20 MillionenStammaktien der Gold Royalty halten, was ungefähr 49 % der ausstehenden Stammaktien entspricht (bzw. rund 46 %, falls die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf zusätzlicher Wertpapiere vollständig ausüben und unter der Annahme, dass keine Warrants ausgeübt werden).

Mit der Handelsaufnahme an der NYSE wird man also annähenrd 90 Mio. USD (rund 113 Mio. CAD) an frischem Geld einnehmen. GoldMining hält nach dem IPO 20 Millionen Aktien der Gold Royalty, deren Wert bei dem Emissionspreis von 5,- USD bei 100 Mio. USD respektive rund 126,1 Mio. CAD liegt!

Mit diesem neu hinzugewonnenen Wert sollte der GoldMining-Aktienkurs eigentlich massiv ansteigen denn das Unternehmen hat ja bisher eine Marktkapitalisierung von nur rund 309 Mio. CAD.? Der Wert der Gold Royalty Aktien liegt bei rund 126,1 Mio. CAD, was einem Wertzuwachs von rund 40 % entspricht. Um diesen Mehrwert müsste die Aktie eigentlich explodieren.

Aufgrund der deutlichen Überzeichnung ist davon auszugehen, dass nicht alle Investoren eine Zuteilung der Gold Royalty-Aktien bekommen haben und sich deshalb über die Börse ihre Aktien kaufen werden. Die Aktien, die im Rahmen des IPO an die Investoren ausgegeben werden, unterliegen einer 6-monatigen Haltefrist.

Antizyklische Investoren kommen voll auf ihre Kosten!

Antizyklisch kommt dieses IPO mit den gefallenen Goldpreisen vermutlich zu einem guten Timing. Denn viele Deals dürften aus Sicht der Royalty-Geber günstiger und für die Aktionäre lukrativer werden. Dazu passt auch, dass die Reserven vieler Unternehmen massiv abgenommen haben, diese aber schleunigst wieder aufgefüllt werden müssen.

Deshalb sollte das Übernahmekarussell bereits in Kürze schon wieder an Fahrt zunehmen.

Fazit:

GoldMining und Gold Royalty sind scheinbar genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. GoldMining hat seit 2012 rund 80 Mio. CAD für den kompletten Erwerb seiner Projekte bezahlt und monetisiert diese nun bereits mit dem ersten Deal mit 100 Mio. USD!!! Wie aus Brokerkreisen zu hören vernommen werden konnte, war dieser IPO massiv überzeichnet was also für weitere Kurschancen der Gold Royalty und somit auch für GoldMining spricht.

Kanadas führende Analysten, wie zum Beispiel Haywood, sehen den Fairen Wert der Aktie bei 4,25 CAD auf Sicht von 12 Monaten. Noch ambitionierter bewerten die Analysten von H.C. Wainwright die Aktie, mit ihrem Kursziel von 7,50 CAD. Ausgehend von dem derzeitigen Kursniveau von nicht einmal 2,10 CAD besteht laut den Analysten also noch Vervielfachungspotenzial!

Hier scheint also noch einiges an Musik drin zu sein, so sieht es auch Amir Adnani, wie dem Interview vom Precious Metal Summit Europe zu entnehmen ist!

