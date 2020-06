Diese beiden Unternehmenüberraschen auf ganzer Linie! Und jetzt geht es erst richtig los!

Silber ist zuletzt stark gelaufen und an wichtigen Widerständen angelangt. Charttechnisch könnte der Break schon kurzfristig gelingen und Silber in den Bereich 19,50 USD je Feinunze führen. Auch Lithium wird richtig spannend! Bis 2021 wird Angebot und Nachfrage wahrscheinlich noch im Gleichgewicht bleiben, danach aber sollte die Nachfrage das Angebot deutlich übertreffen.

Erst vergangene Woche berichtete Hannan Metals (ISIN: CA4105841064 / TSX-V: HAN) von einer neuen Kupfer-Silber-Entdeckung auf der ?Sacanche?-Bergbaukonzession, die sich zwei Kilometer südlich der bekannten Mineralisierung befindet. ?Sacanche? ist Teil von Hannan Metals 100 % eigenem Sediment-Kupfer-Silber-Projekt im San Martin-Becken, das sich über 120 Kilometer entlang der Vorlandregion der östlichen Anden in Peru erstreckt. Zwei Kilometer südlich von den bisherigen Silber- und Kupferfunden wurden dort zunächst Ausdehnungen einer weiteren mineralisierten Zone lokalisiert, in denen bis zu 4,4 % Kupfer und 61 g/t Silber gefunden wurden!

Mit den nun veröffentlichten Ergebnissen setzt Hannan Metals allerdings noch einen drauf! Denn in fünf weiteren Ausgrabungen wurden über eine Strecke von 400 m erneut Kupfer- und Silbervorkommen mit Gehalten von bis zu 6,9 % Kupfer und 32 g/t Silber über 0,2 m sowie 2,8 % Kupfer und 14 g/t Silber über 0,8 m in einem nur teilweise beprobten Kern gefunden. Innerhalb einer Großprobe wurden 0,8 % Kupfer und 14 g/t Silber über 2,5 m gefunden.

Diese wieder einmal hervorragenden Ergebnisse bestätigen also eindeutig die ersten Funde von Mitte des Monats https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12631692-hannan-metals-skeena-resources-topunternehmen-trumpfen-auf.

Ebenfalls wichtig zu erkennen ist, dass die Art der Kupfer- und Silbermineralisierung und die stratigraphische Position mit der zuvor definierten Kupfersilbermineralisierung mit der Sarayaquillo?-Formation übereinstimmt. Scheint also so, als würde es sich um ein großes mineralisiertes System handeln.

Um das genauer herauszufinden sind allerdings noch zusätzliche systematische Probenentnahmen erforderlich, um so die gesamte Breite der Mineralisierung zu bestimmen. Die neuen Ergebnisse befinden sich zwei Kilometer südlich einer zuvor gemeldeten Schlitzprobe, die 3 Meter mit 2,5 % Kupfer und 22 g/t Silber, einschließlich 0,5 m mit 4,4 % Kupfer und 61 g/t Silber bei einem unteren Einschnitt mit 1 % Kupfer ergab.

CEO Michael Hudson erklärte:

?Der Nachweis der Kontinuität der Mineralisierung an mehreren Punkten innerhalb eines zwei Kilometer langen Trends über potenziell wirtschaftliche Breiten hinweg ist der entscheidende Schritt bei der sich entwickelnden Definition des sedimentären, stratifizierten Kupfer-Silber-Systems auf ?San Martin?. Obwohl sich die Exploration noch in einem frühen Stadium befindet, wird die Vorhersagbarkeit und Kontinuität der Gehalte in diesen Maßstäben als eine äußerst positive Entwicklung angesehen.?

Die Mineralisierung der Neuentdeckung, die im westlichen Faltenschenkel einer offenen asymmetrischen Antiklinale um 25 Grad nach Westen einfällt, befindet sich unmittelbar stromaufwärts eines Baches, wo 10 mineralisierte Schürfproben von Felsblöcken zwischen 5,0 % Kupfer und 36 g/t Silber bis 0,4 % Kupfer und 3,9 g/t Silber sowie durchschnittlich 2,7 % Kupfer und 16,9 g/t Silber ergaben.

Darüber hinaus wurde innerhalb eines neuen Bereiches Wirtsgestein mit 0,1 % Kupfer entdeckt.

https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-identifies-new-2-km-long-zone-of-high-grade-copper-silver-mineralization/

Hannan Metals entwickelt sein Projekt in einer exorbitanten Geschwindigkeit mit Spitzen-Ergebnissen! Die anhaltend guten Nachrichten sollten die Aktie in deutlich höhere Regionen befördern.

Millennial Lithium erhält wichtigste Genehmigung für den Bau und Betrieb einer Lithiumkarbonat-Produktionsanlage

In der jüngsten Vergangenheit war es ruhig um den kanadischen Lithiumexplorer Millennial Lithium Corp. (ISIN: CA60040W1059 / TSX-V: ML) geworden, der sich in einem Genehmigungsprozess befand. Doch nun ist es geschafft. Das Unternehmen hat die für eine Analagenerrichtung wichtigste Umweltlizenz von der Umwelt- und Bergbaubehörde der Provinz Salta, Argentinien, die ?Declaracion de Impacto Ambiental?, erhalten und damit eine extrem hohe Hürde im Genehmigungsverfahren genommen.

Diese Umweltverträglichkeitsprüfung, die von den Genehmigungsprofis von Ausenco-Vector erarbeitet wurde, ist der Befreiungsschlag für die Errichtung und den Betrieb einer Lithiumkarbonat-Produktionsanlage für Lithium in Batteriequalität mit einer Jahreskapazität von bis zu 25.000 Tonnen. Mit dieser Genehmigung ist ?Pastos Grandes? derzeit das einzige aktive Projekt in der Region vor der Bauphase.

Farhad Abasov, Präsident und CEO, freute sich sehr über den Erhalt der Umweltgenehmigung für den Bau und Betrieb des Projektes und kommentierte: ?Diese Genehmigung ist ein wichtiger Schritt, um uns die volle Unterstützung der Provinz- und Bundesregierung auf unserem Weg zur Produktionsaufnahme des ?Pastos Grandes?-Projekts zu sichern. Die zügige Erteilung der Genehmigung durch die Regierung spiegelt sowohl den detaillierten und umfassenden Charakter der Genehmigung als auch die Verpflichtung der Regierung wider, weiterhin tragfähige Bergbauprojekte zu unterstützen. Wir freuen uns, diese Genehmigung erhalten zu haben, die ?Pastos Grandes? zu einem der fortschrittlichsten Lithiumprojekte der Welt macht.?

https://www.rohstoff-tv.com/play/research-news-mit-millennial-lithium-corvus-gold-und-mag-silver/

Schuldenfrei und mit rund 22 Mio. CAD Cash ist Millennial Lithium finanziell gut ausgestattet und kann das Projekt auf das nächste Level hieven. Somit gehen wir zukünftig wieder von einem stärkeren Nachrichtenfluss aus, der in solchen Genehmigungsphasen nun einmal dünn ausfällt.

